Хабаровчанам нельзя ловить ауху из-за бюрократической ошибки

Свободный промысел китайского окуня-аухи, сома Солдатова и желтощёка в Амуре пока остаётся под запретом. Исключить эти виды из списка особо охраняемых до сих пор не удалось, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Агентство ранее писало, что в декабре прошлого года федеральный МПР исключил эти три вида амурских рыб из Красной книги. Чтобы вычеркнуть их из региональной редакции перечня редких, в Хабаровском крае должна была собраться комиссия из учёных, представителей контролирующих органов и общественности. Однако проводить этот совет пока не имеет смысла из-за ошибки, которые допустили федеральные чиновники.

— В Москве приказ, который был издан Минприроды РФ по поводу исключения некоторых видов из федеральной редакции Красной книги, не был утверждён министерством юстиции Российской Федерации . Он отправлен на доработку, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Алексей Сабитов. — Соответственно, никакие изменения в федеральную Красную книгу не вступили в силу. Поэтому мы никаких изменений не вносим в нашу региональную редакцию.

Группа по редким видам в Хабаровском крае собиралась по вопросу исключения объектов животного мира из Красной книги в 2011 году. Тогда и прозвучали рекомендации понизить охранный статус аухи, желтощёка и сома Солдатова с редкого до промыслового. Специалисты хабаровского ТИНРО-центра объясняют, что некоторые обитатели бассейна Амура в список редких видов вообще попадали по ошибке.

Рыбаки из Нанайского района уверяют, что ауха и желтощёк давно перестали быть редкими видами и постоянно попадаются на снасти. Сома Солдатова рыболовы вообще считают едва ли не сорной рыбой. Хотя аухой и желтощёком уже практически в открытую торгуют на рынках края, по действующему в регионе законодательству эти виды пока запрещены к вылову. Значит добывшие их рыбаки, продавшие торговцы и даже купившие такую рыбу граждане могут быть заподозрены в браконьерстве и нарваться на крупный штраф.