Юная балерина из Петербурга покорила соцсети

Тринадцатилетняя балерина из Санкт‐Петербурга Яна Черепанова покорила социальные сети своим чувством равновесия и гибкостью. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».

Она является воспитанницей Академии имени

А. Я. Вагановой. В Instagram девушка опубликовала видеоролик на котором уверенно удерживается и даже делает па на качающемся диске. На специальном тренажере для атлетов Черепанова показала высокий уровень равновесия.

На ее страницу в социальной сети уже подписаны более 60 тысяч человек. Мать балерины, Ольга Черепанова рассказала итальянскому изданию Derivati Sanniti, что ее дочь увлекается балетом с четырех лет, а в девять она уже стала

примой-балериной

театра Екатеринбурга , где раньше жила семья.