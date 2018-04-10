Юная балерина из Петербурга покорила соцсети 

Тринадцатилетняя балерина из Санкт‐Петербурга Яна Черепанова покорила социальные сети своим чувством равновесия и гибкостью. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
Она является воспитанницей Академии имени
А. Я. Вагановой. В Instagram девушка опубликовала видеоролик на котором уверенно удерживается и даже делает па на качающемся диске. На специальном тренажере для атлетов Черепанова показала высокий уровень равновесия.
На ее страницу в социальной сети уже подписаны более 60 тысяч человек. Мать балерины, Ольга Черепанова рассказала итальянскому изданию Derivati Sanniti, что ее дочь увлекается балетом с четырех лет, а в девять она уже стала
примой-балериной
театра Екатеринбурга, где раньше жила семья.
Ранее молодые участницы Образцового коллектива балетной студии «Фуэте» из Котельников стали призерами четвертого международного детско‐юношеского конкурса «Щелкунчик приглашает» в Екатеринбурге. Балерин с успешным выступлением на конкурсах поздравила глава Котельников Ирина Польникова.