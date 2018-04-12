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Как в Алтайском крае записаться в волонтеры на ЧМ по футболу?
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Как в Алтайском крае записаться в волонтеры на ЧМ по футболу? 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: Алтайская правда
Говорят, что у нас в крае можно записаться в волонтёры нынешнего чемпионата мира по футболу. Как это сделать?
Полагаем, что «запись» уже окончена. О том, что Алтайский край стал первым регионом, вовлечённым в волонтёрскую программу чемпионата мира по футболу вне городов-организаторов, сообщила начальник отдела Управления спорта и молодёжной политики Алтайского края Лариса Кучковская на недавнем заседании оргкомитета по подготовке и проведению в регионе Года добровольца.
В состав этого волонтёрского корпуса ЧМ вошли 14 земляков, девять числятся в резерве. Однако и дома социально активным землякам есть к чему приложить энергию и руки. Так, сейчас идёт работа по формированию отрядов добровольцев для оказания помощи жителям районов, пострадавших от раннего паводка; волонтёры уже помогают представителям регионального отделения Российского детского фонда формировать и отправлять гуманитарные грузы в пострадавшие от паводка населённые пункты.
Не за горами и День Победы, к которому добровольцы проведут традиционные акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы» и много других мероприятий.
АиФ — Алтай: последние новости
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