Как в Алтайском крае записаться в волонтеры на ЧМ по футболу?

Говорят, что у нас в крае можно записаться в волонтёры нынешнего чемпионата мира по футболу. Как это сделать?

Полагаем, что «запись» уже окончена. О том, что Алтайский край стал первым регионом, вовлечённым в волонтёрскую программу чемпионата мира по футболу вне городов-организаторов, сообщила начальник отдела Управления спорта и молодёжной политики Алтайского края Лариса Кучковская на недавнем заседании оргкомитета по подготовке и проведению в регионе Года добровольца.

В состав этого волонтёрского корпуса ЧМ вошли 14 земляков, девять числятся в резерве. Однако и дома социально активным землякам есть к чему приложить энергию и руки. Так, сейчас идёт работа по формированию отрядов добровольцев для оказания помощи жителям районов, пострадавших от раннего паводка; волонтёры уже помогают представителям регионального отделения Российского детского фонда формировать и отправлять гуманитарные грузы в пострадавшие от паводка населённые пункты.

Не за горами и День Победы, к которому добровольцы проведут традиционные акции «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы» и много других мероприятий.