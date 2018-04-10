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Чихающий бельчонок умилил новосибирцев
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Чихающий бельчонок умилил новосибирцев 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Жизнь маленькому бельчонку спас один из жителей Новосибирска — он стал свидетелем того, как крохотное животное свалилось с высоты в холодную лужу. Оставлять малыша на снегу в опасности и ждать возвращения его матери было не самой лучшей идеей — вокруг гуляли несколько кошек, чья-то собака и время от времени кружили вороны.
Бельчонок был подобран и передан в Центр реабилитации хищных птиц. «Мы, кажется, постепенно перерастаем в Центр помощи диким животным», — пошутили волонтеры, принимая детеныша.
Выяснилось, что у бельчонка было переохлаждение, время от времени он чихал, ел неохотно и больше спал, свернувшись в клубочек. Но спустя сутки состояние малыша стабилизировалась, и теперь его жизни ничто не угрожает. «Ребенок-бельчонок просто чудо!» — отреагировали пользователи соцсетей, умиляясь выложенным фотографиям.
В планах волонтеров — выкормить белку и выпустить на волю. По опыту других реабилитационных центров известно, что выкормленные млекопитающие проще и быстрее адаптируются в диких условиях, чем птицы, и у малышки есть все шансы пополнить ряды белок в одном из лесопарков Новосибирска.
Впрочем, некоторые выкормленные бельчата навсегда остаются у своих спасителей и также не особенно от этого страдают. Например, домашняя белка Соня из Новосибирска стала звездой Инстаграма. Сотни подписчиков наблюдают в интернете за жизнью необычного питомца, а кто-то даже передает угощения.
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