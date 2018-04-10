Ученые нашли странный храм в африканской пустыне

В пустыне ученые обнаружили руины необычного храма. Находка была сделана археологами из Египта , которые проводят раскопки на территории Ливийской пустыни, в 300 километрах от побережья Средиземного моря.

Археологи обнаружили фрагменты фронтальной части храма, проход к нему, остатки двора и фундамента здания. Ученые датировали находку 200 годом до нашей эры. При этом сооружение было выполнено в нехарактерном греко-римском стиле, о чем свидетельствует смешанная техника выполненных изображений и орнаментов, сообщает Vladtime.ru.

До этого было известно, что население оазиса возводило лишь традиционные египетские святилища.

Кроме того, в месте раскопок были найдены другие артефакты: керамическая посуда, монеты, остатки статуй и столбов из извести.

Сейчас археологи продолжают раскопки и строят предположения относительно причин, которые сподвигли древних жителей изменить традициям и построить греко-римский храм. Предполагается, что уникальное сооружение поможет сделать другие открытия о культуре древнего оазиса Сива.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Кубани археологи откопали самый древний в России эллинский храм. Его окрестили «храмом в антах». Считается, что это самая древняя античная храмовая постройка на территории России. Это маленький храм, площадью всего лишь около 15 квадратных метров. Он сооружен из кирпича-сырца без фундамента. Само по себе чудо, что он сохранился до наших времен. Необычно, как отмечают археологи, что в храме очаг алтаря находился не на традиционном месте — внутри храма, тогда как в большинстве случаев его устанавливали снаружи для приношения богам в жертву животных.