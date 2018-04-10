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Рубль будет ждать технический отскок
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Рубль будет ждать технический отскок 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Падение рубля к доллару и евро накануне было достаточно серьезным, именно поэтому можно ожидать некоторой стабилизации впереди. В пределах нескольких ближайших дней, вполне возможно, уже сегодня, на валютном рынке произойдет технический отскок. Тем более что, с точки зрения геополитики, санкции оказали на рубль не так уж и много влияния, тут, скорее, серьезней всего пострадал фондовый рынок.
Однако в ближайшем будущем нам стоит ожидать очередного витка напряженности на валютном рынке — тем более что США не исключают введения новых санкций против России, уже из-за Сирии.
Вчера рубль в течение всего дня испытывал внешнее давление, слабея к доллару и евро в результате реакции фондового рынка на объявленные персональные санкции и санкции в отношении некоторых отечественных компаний со стороны США.
Официальный курс доллара на сегодня, 10 апреля, составляет 58 рублей 57 копеек (укрепление на 74 копейки). За один евро дают 71 рубль 88 копеек (укрепление на 1 рубль 18 копеек).
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