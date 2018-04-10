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«Дома пахнет фекалиями» — кошмар канализации в Чернореченском
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«Дома пахнет фекалиями» — кошмар канализации в Чернореченском 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Система канализации забита, уровень воды в колодцах превышает полтора метра. А во время обострения ситуации санузлы в квартирах превращаются в родники из фекальных масс.
Это краткое резюме из обращения жителей улицы Кооперативной в Чернореченском сельсовете. Хозяйка первой же квартиры, в которую пришла съемочная группа ОТС, информацию подтверждает.
— Живем как в аду. Постоянно дома пахнет фекалиями, подвал забитый, центральные колодцы забитые. Не знаем, где найти правду. Дома находиться невозможно. Там все забивается, начинает подниматься вода в унитазе и в ванной. Сами понимаете, как так можно жить? — говорит жительница дома №10 по улице Кооперативной Татьяна Голотюкова.
Для полноты картины пришлось спуститься на цоколь, что без противогаза оказалось очень непросто. Очаг антисанитарии на лицо.
Подвал в многоквартирном жилом доме больше напоминает не технический этаж, а выгребную яму. Запах соответствующий.
По словам Геннадия Ходзицкого, невыносимый запах и периодические потоки нечистот в жилых помещениях — лишь часть беды. С приходом тепла людей начнут донимать насекомые.
— Сейчас вот весна начнется, тут будут двухвостки, мокрицы, комары, мухи, блохи. Вот смотрите, дождевые черви уже повылазили от влаги, — говорит житель дома №10 по улице Кооперативной Геннадий Ходзицкий.
Локальные чистки водостока помогают лишь на несколько дней, затем все по кругу. В сельской администрации ситуацию охотно прокомментировали. Выводы неутешительные.
— В 2008 году муниципальное имущество, в том числе эти сети, попали в конкурсную массу. То есть конкурсный управляющий распоряжается этим имуществом по своему усмотрению. Мы не можем принимать какие-то меры не только по обслуживанию сетей водоотведения — вся коммунальная инфраструктура попала в конкурсную массу, — сообщил глава Чернореченского сельсовета Искитимского района Сергей Каликин.
Связаться с конкурсным управляющим не удалось. При этом, по словам главы сельсовета, проблемы водосточной сети — не только под землей. Люки колодцев также в удручающем состоянии, где-то вместо тяжелых металлических крышек — обычные доски.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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