«Парнем мечты» Лизы Арзамасовой оказалась деревянная фигура моряка

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в сети фотографию, на которой предстала в компании незнакомца. Девушка в шутливой форме сообщила фанатам, что нашла свою любовь, и приобняла деревянную фигуру моряка.

Елизавета Арзамасова подшутила над подписчиками, представ рядом с деревянной фигурой моряка. Артистка поведала, что на съемочной площадке встретила «парня своей мечты», который покорил её сердце. Актриса призналась, что считает своего нового знакомого крепким и стабильным, а главное, со стальными нервами, что немаловажно, поэтому она смело может положиться на его сильное плечо. Публикуя этот пост, актриса вжилась в роль девушки моряка, и решила спросить у фанатов, одобряют ли они её выбор. «Выглядит легко, но весит много. Немногословен. Надёжен. Снисходителен к женскому щебетанию. Взгляд проницательный. Лёгкой улыбкой неутомимо ободряет. Твёрдо стоит на ногах, и за его спиной реально можно укрыться. Как он вам?», — пошутила Лиза.

Пользователи рунета отметили, что девушка гармонирует с сильным и высоким безымянным мужчиной, но все же лучше будет смотреться с настоящим, пусть даже не таким статным. Они оценили юмор артистки и, сделав вид, что восприняли заявление Арзамасовой всерьез, начали расспрашивать её об отношениях с Родионом Газмановым . Многие так и не могут понять до конца, какие же отношения связывают музыканта и актрису. Однако ежедневно наблюдая за микроблогами артистов, преданные фанаты могут с уверенностью сказать, что их связывают чувства сильнее, чем дружба. «А как же Родион?» «С Газмановым вы смотритесь лучше!» «Неплохая пара вышла бы, жаль, что неживой!» «Ой Лиза, ну и шутница!» «Мужчина красивый, жалко деревянный!»