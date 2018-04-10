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«Парнем мечты» Лизы Арзамасовой оказалась деревянная фигура моряка
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«Парнем мечты» Лизы Арзамасовой оказалась деревянная фигура моряка 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в сети фотографию, на которой предстала в компании незнакомца. Девушка в шутливой форме сообщила фанатам, что нашла свою любовь, и приобняла деревянную фигуру моряка.
Елизавета Арзамасова подшутила над подписчиками, представ рядом с деревянной фигурой моряка. Артистка поведала, что на съемочной площадке встретила «парня своей мечты», который покорил её сердце. Актриса призналась, что считает своего нового знакомого крепким и стабильным, а главное, со стальными нервами, что немаловажно, поэтому она смело может положиться на его сильное плечо. Публикуя этот пост, актриса вжилась в роль девушки моряка, и решила спросить у фанатов, одобряют ли они её выбор. «Выглядит легко, но весит много. Немногословен. Надёжен. Снисходителен к женскому щебетанию. Взгляд проницательный. Лёгкой улыбкой неутомимо ободряет. Твёрдо стоит на ногах, и за его спиной реально можно укрыться. Как он вам?», — пошутила Лиза.
Пользователи рунета отметили, что девушка гармонирует с сильным и высоким безымянным мужчиной, но все же лучше будет смотреться с настоящим, пусть даже не таким статным. Они оценили юмор артистки и, сделав вид, что восприняли заявление Арзамасовой всерьез, начали расспрашивать её об отношениях с Родионом Газмановым. Многие так и не могут понять до конца, какие же отношения связывают музыканта и актрису. Однако ежедневно наблюдая за микроблогами артистов, преданные фанаты могут с уверенностью сказать, что их связывают чувства сильнее, чем дружба. «А как же Родион?» «С Газмановым вы смотритесь лучше!» «Неплохая пара вышла бы, жаль, что неживой!» «Ой Лиза, ну и шутница!» «Мужчина красивый, жалко деревянный!»
Лиза Арзамасова недавно окончила университет, защитив на отлично диплом. Перед тем как вернуться на работу, артистка взяла небольшой перерыв, чтобы отдохнуть после напряженного периода. Девушка отправилась во Владивосток к бабушке и дедушке, показав поклонникам совместный снимок.
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