Парк на Нижнем Тракторном в Волгограде: когда память становится проблемой

Парк Нижнего поселка тракторного завода называют парком, наверное, больше по старой памяти. Сейчас это, скорее, зеленая зона вдоль реки, да и полностью зеленой она бывает лишь в начале лета.

Полив в парке давно уничтожен, как и прочее благоустройство. Молодежи и детям сложно представить, что когда-то здесь были дорожки и удобные лавочки, фонтанчики с питьевой водой и скульптуры на постаментах. Местные жители постарше все это помнят и пытаются вернуть. Отдельная непростая история — с захоронениями времен Сталинградской битвы.

Неравнодушные жители поселка делают все, что могут, но обустроить целый парк они не в состоянии

Парк

Парки культуры и отдыха начали появляться в СССР в 1920–1930-х годах. Сталинград — жаркий южный город — нуждался в масштабном озеленении, поэтому при проектировании районов обязательно планировались и зеленые зоны. В Нижнем поселке тракторного завода вместе с жилыми домами для работников завода и дворцом культуры и техники был запланирован и большой парк вдоль Волги — с площадями, дорожками, фонтанами, скульптурами и прочим благоустройством.

Парк был благоустроен на уровне столичных

Создание парка завершилось уже после Сталинградской битвы. К 1950-м годам он стал центром культурной жизни района. Здесь было футбольное поле, волейбольная площадка, аллеи для прогулок, танцевальная площадка, стенды с материалами об успехах социалистической индустриализации, парковые скульптуры, фонтаны, в 1953 году завершилось строительство дворца культуры и техники.

Дворец культуры и парк составляли единый великолепный ансамбль

Вот как местные жители вспоминают парк периода его расцвета.

Анатолий Сурков:

— Парк в 1960–70-е годы был лучшим в городе. Освещение ночью было дневными длинными лампами. Большое количество скамеек, но людей было так много, что порой негде было присесть. Стояли до 1970-х гг. детские карусели, кроме того было несколько площадок: деревянная танцплощадка на ней танцевали твист, хали-гали, сейчас на этом месте находится здание «Электросети», летняя площадка, на которой проходили выступления коллективов дворца культуры, а по вечерам транслировались фильмы. Было довольно живописно: множество клумб, росли петуньи и другие цветы, рядом с дворцом находился фонтан в виде чешуйчатой рыбы. В парке располагались торговые точки, в которых продавалась сладкая газировка, ситро — 3 копейки с сиропом, 1 копейка — без сиропа, был огромный бассейн, он находился напротив дворца и тянулся практически до реки Волги, в нем купалась вся детвора Нижнего и Тракторного района. Центральным местом парка после войны был памятник солдатам, погибшим в сражении за Нижний.

Лидия Бухарева:

— С 1975 года жила на Нижнем поселке. Парк еще функционировал: каждодневные прогулки с детьми, любование цветами, любила скамеечки над Волгой, так как нравилось это живописное место. Правда, бассейна на тот момент уже не было. Чистый и ухоженный парк, свежий воздух. Спускались по лестнице вниз к Волге, где работала переправа на Заячий остров, переправляли тогда на маленьких катерах, которые в просторечье называли «лапти». Стоило такое удовольствие 20 копеек.

Парк оставил впечатление о себе на долгие годы

Валентина Смолькова:

— Хорошо помню праздник День Нептуна. Много взрослых и детей в этот день приходили в парк, все обливались и веселились. Приятные воспоминания. В парке было множество маленьких питьевых фонтанчиков, везде стояли бочки с квасом, стоила кружка на 0,5 литра всего 3 копейки. Жители других районов приезжали на поселок, чтобы переправиться на Заячий остров, все спускались по центральной лестнице, она редко когда пустовала.

Виктор Бухарев:

— Больше всего запомнились маленькие питьевые фонтанчики, которые находились на главной аллее. Множество тропинок-дорог, ведущих к реке. Было на тот момент два родника. Один родник находился недалеко от центральной лестницы, а второй недалеко от пожарной части. Все чистенько, каждый день убирали и ухаживали за парком. Ребята часто играли в футбол на спортивной площадке.

Справа видна часть скамейки с навесом — такие стояли в парке Нижнего поселка

Лиля:

— Я родилась и жила на этом поселке до 1976 года, училась в 4-й школе с 1-го по 10-й классы. Мне никогда не забыть великолепие парка, его многочисленных клумб с цветами, фонтанчиков для питья, летней киноплощадки, пункта проката детских лошадок и машинок. А сколько было капитальных лавочек в парке, на каждом шагу…Ежедневно в этот парк нас водили из детского сада гулять. Воспитатели брали с собой мешок с игрушками, огромный чайник с кипяченой водой, и мы, маленькие, были счастливы. Это было настоящее знакомство с природой и тишиной приволжского ухоженного парка. Ничего больше я не встретила милее и роднее в жизни, чем эти воспоминания счастливого детства.

По воспоминаниям местных жителей, весной и осенью в парке проводились субботники. У каждого цеха был свой участок парка, на котором рабочие осенью сгребали опавшую листву, окапывали деревья, а весной очищали парк и сажали цветы. Парк Нижнего поселка часто сравнивали с итальянскими парками — из-за спускающейся к воде структуре и парками Петергофа — благодаря ухоженному виду, парковым скульптурам, подстриженным кустикам.

Поухаживать за любимым парком было не в тягость

Центральная лестница парка по красоте соответствовала дворцу культуры: ее украшали металлические перила, декорированные тракторами с крылышками — такими же, как на решетке парка, по краям стояли тумбы со скульптурами или вазонами. Внизу лестницы был родник — одно из примечательных мест парка, о котором местные жители вспоминают до сих пор.

Лестницу еще можно разглядеть, но спускаться по ней уже не стоит

Сейчас от прежнего комфорта и красоты не осталось ничего — летом желтеет и сохнет без полива трава, дорожки развалились и ходить удобнее по тропинкам, парадная лестница врастает в землю и давно ничем не украшена — бесследно исчезли и перила, и вазоны, бассейн давно превратился в клумбу, но и клумбы уже нет, о питьевых фонтанчиках остается только мечтать, посидеть отдохнуть не на чем.

Речи о навесах не идет, но даже сесть некуда

Есть в Нижнем тракторном инициативная группа жителей — они не хотят мириться с нынешним состоянием парка и делают все, что возможно — от собственноручного полива цветов и уборки мусора до писем в администрацию области с просьбой вернуть пару благоустройство, а местным жителям — место отдыха. Однако в администрации отвечают, что благоустраивать… нечего.

Фрагмент письма от 3.05.2017 из Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области

Мусор, сообщают в администрации, местные коммунальщики убирают. И траву косят. Без участия жителей поселка.

Фрагмент письма от 3.05.2017 из Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области

Растут овраги, все глубже врезаясь в парк. Берегоукрепление, по словам местных жителей, не проводилось минимум лет 20. Сейчас трудно понять, где встречаются следы войны в виде окопов, а где — следы разгильдяйства и неухоженности, в виде растущих оврагов и ям.

Многие участки парка откровенно небезопасны

Война, братские могилы, исчезнувший монумент

Как и весь Сталинград, сильно пострадал во время войны и Тракторозаводский район. Огромные потери принесли августовские бомбежки, а уже в октябре 1942-го немцы были на тракторном заводе, который отчаянно защищала в том числе 112-я стрелковая дивизия. Солдатам был дан приказ не пустить немцев в Нижний поселок и к Волге.

Здесь, в заводских цехах, легендарный Алексей Очкин, лейтенант «Огонь», создал свою боевую группу, вошедшую в историю Сталинградской битвы под названием «57 бессмертных».

Лейтенет Очкин не только бесстрашно воевал сам, но и умел грамотно организовать своих солдат

Позже эта группа настолько отчаянно обороняла кручу волжского берега в районе нынешнего парка, что немцы думали, будто с ними воюет чуть ли не целая дивизия. Из 57 воинов в живых остались только шестеро, сам Очкин был тяжело ранен немецким снайпером.

В подвале дома №1 по улице Лодыгина находился командный пункт 112-й стрелковой дивизии.

Сейчас трудно представить, что в этом мирном дворе когда-то шли тяжелейшие бои После тяжелых боев и бомбардировок весь парк был изрыт окопами и воронками. Многих солдат хоронили здесь же — просто присыпали землей. Рассказывают местные жители и о большом захоронении мирного населения в парке. Место это никак не обозначено и документально не зафиксировано.

По словам жителей поселка, эти ровные ряды — массовое захоронение погибших во время августовских бомбежек мирных жителей, в том числе детей

В 1968 году, 2 февраля, в годовщину победы в Сталинградской битве, в парке открыли памятник освободителям Тракторозаводского района. На прямоугольном пьедестале была установлена фигура солдата в плащ-палатке, закрывающего собой Волгу.

Выразительную фигуру солдата-защитника теперь можно увидеть только на старых фотографиях

На передней части постамента была гранитная плита с надписью «Воинам 159-й дивизии 66-й Волго-Донской армии, освободившей Тракторозаводский район», а также специальные крючки для венков. Автором монумента стал волгоградский скульптор Юрий Раков. На открытие памятника приезжал Алексей Очкин и другие ветераны.

Лейтенант «Огонь» приезжал уже в мирное время туда, где пережил одни из самых тяжелых дней своей жизни

Сейчас фигуры солдата нет. Она бесследно исчезла в начале 2000-х годов. Памятник был установлен при участии тракторного завода, туда же его отправили на ремонт, когда возникла необходимость. Больше о фигуре солдата из парка Нижнего поселка ничего неизвестно. Исчезла и гранитная плита.

Местные жители своими силами сохраняют постамент — на него нанесли имена сражавшихся за Сталинград воинов, не только погибших, но и оставшихся в живых. Братская могила, по их словам, находится не под самим памятником, а чуть в стороне. Точное ее местонахождение никак не обозначено.

Новая табличка появилась совсем недавно и прямо посреди списка

В 2010 году воины-афганцы и местные жители обращались в администрацию с проектом благоустройства и просьбой увековечить память захороненных здесь воинов и мирных жителей, но получили отказ в связи с отсутствием денег.

На повторное обращение годом позже жители поселка получили ответ, подкрепленный справкой из музея-заповедника «Сталинградская битва», о том, что в парке было захоронение воинов 159-й ударной группы (стрелковой дивизии) и 149-й отдельной стрелковой бригады, но в 1965 году останки 250 человек из него были подняты и перезахоронены на Мамаевом кургане. Больше в парке, сообщили активистам, братских могил нет.

И все-таки обнаружилось еще одно захоронение. Местные жители уверены, что их гораздо больше

Весной 2017 года, вновь стремясь уберечь останки воинов от случайного или намеренного уничтожения, тем более в свете разговоров о строительстве рокадной дороги, жители Нижнего поселка обратились в областной военкомат с просьбой произвести раскопки на месте нескольких предполагаемых захоронений.

Забытые останки сталинградцев

В итоге в ноябре 2017 года в парке начались раскопки, и поисковики подняли из одного захоронения останки 51 человека. Сейчас они хранятся в Россошках и будут перезахоронены на мемориальном кладбище, предположительно, 23 августа этого года. Раскопки и решение о перезахоронении осенью 2017 года вызвали бурную реакцию и весьма полярные мнения волгоградцев.

В остальной части парк никто не беспокоит, однако есть решение об изменении правил землепользования, в соответствии с которым территория парка может быть застроена многоэтажными жилыми домами. Пока признаков строительства в парке не наблюдается.

Удручающее зрелище или отчаянная попытка сохранить память?

Почти все секции решетки с фирменным украшением — тракторами с крылышками — были спилены и вывезены неизвестно, куда

Дальнейшая судьба парка по-прежнему остается неизвестной

Подробно о Нижнем поселке тракторного завода читайте в нашем специальном материале.