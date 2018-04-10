Когда высаживать овощную рассаду в грунт и в теплицы

Скажу сразу: точную дату вам не назовет никто — универсальных сроков высадки просто не существует, убедилась на собственном опыте. Поэтому к общим рекомендациям по срокам посадки, которые указаны на обратной стороне пакетиков с семенами, отношусь с недоверием. Вернее, отношусь к ним как к справочной информации, а не руководству к действию.

Когда высаживать овощную рассаду в грунт и в теплицы

Почему? Так сроки определяются индивидуально в каждом отдельном случае, и при этом обязательно учитываются такие факторы как:

Погодные условия;

Место высадки (открытый грунт, парник, летняя или отапливаемая теплица);

Требования растений к температуре почвы и воздуха;

Правильно выбранный возраст рассады;

Рекомендации лунного календаря;

Народные приметы.

Значения первых двух пунктов могут кардинально меняться; 5 и 6 пункт для кого-то — пособие по выбору сроков и видов работ, а для других — пустой звук; а вот 3 и 4 останутся без изменений в любой климатической зоне. Из этого и будем исходить.

Температурный режим

Не стоит забывать: соблюдение температурного режима при высадке рассады — не прихоть, а одно из непременных условий получения стабильно высокого урожая.

Возвратные заморозки опасны для рассады

Если температура почвы ниже, чем требуется растению, а оно все равно высажено — стресс от неблагоприятных условий, в которое оно попало, надолго задержит развитие. Период адаптации будет длиться дольше, а пора плодоношения наступит позже. Как правило, и урожай с подобного переболевшего растения получается скудный. Со временем, путем проб и ошибок, я остановилась на таком температурном графике для высадки рассады:

Баклажаны: высаживаем рассаду, когда земля прогрелась до +18°С, а воздух до +20°С. Важно, чтобы температура почвы не опускалась ниже +15°С.

Перец: для его высадки достаточно, чтобы почва прогрелась до +15°С.

Томаты: земля прогрелась до +15°С — можно сажать.

Огурцы: их можно высаживать при прогреве почвы до +16°С ночью и +18°С днем. Охлаждение почвы до +15°С отрицательно скажется на их развитии, а при +10°С рост приостановится.

Лук: для выгонки лука на перо ждем, пока на глубине 10 см температура грунта будет +10°С.

Сельдерей: прогрев почвы до +12°С будет достаточным.

Оптимальный возраст рассады для высадки

Конечно, если мы сеяли ее сами, то возраст знаем точно. А если пришлось покупать?

Определяем возраст рассады

Высота, толщина стебля, количество листьев помогут определить, насколько рассада готова к высадке:

Таблица для определения готовности рассады к высадке

Кстати, если вы планируете покупку посадочного материала, советую почитать статью Как правильно выбрать и купить рассаду, в которой немало очень полезных и практичных рекомендаций.

Как приостановить рост рассады

Даже если правильно рассчитан срок посева семян на рассаду, не всегда природа действует по расписанию. И если в прошлом году в эти дни вы уже высаживали молодые перцы и баклажаны в открытый грунт, а в этом — еще не сошел снег, что поделаешь — придется подстраиваться к сложившейся ситуации. Когда мы замечаем, что рассада перерастает, важно принять срочные меры, чтобы сдержать ее рост.

Если рассада перерастает, важно вовремя принять меры

Есть несколько простых и проверенных временем способов:

сократить полив — не только частоту, но и объем. Только не переусердствуйте: земляной ком в рассадной емкости не должен пересохнуть;

снизить температуру воздуха в помещении, где растет рассада;

использовать регуляторы роста — препарат Атлет.

Много читала о чудодейственном методе: будто бы рост рассады прекращается, если просто сократить время ее освещения. У меня такой опыт успехом не увенчался — не заметила я остановки ее роста, и все тут. Поверила еще одному совету — на ночь ставить рассаду в абсолютно темное место, чтобы ни лучика света, ни фонаря, ни луны — чтобы ей не к чему было тянуться.

Темнота не сдержит рост рассады

Контрольный ящичек с рассадой ставила в картонную коробку. Специально проверила, температура в ней была такая же, как и в помещении, а вот темнота — совершенная. За неделю подобных упражнений я не только устала, но и уверилась в никчемности метода. Ибо разницы между обычной рассадой и той, что росла в контрольном ящичке, не было.

Советы по высадке рассады

Буквально несколько слов хочу добавить о том, как высаживать рассаду, чтобы свести к минимуму ее стресс (проверенные практикой советы):

в открытый грунт пересаживайте в пасмурную погоду, в теплицу — вечером;

до минимума сократите срок от выборки (покупки) до высадки безгоршечной (с открытой корневой системой) рассады;

если погода после посадки ясная, притените высаженные растения от попадания прямых солнечных лучей на 2-3 дня.

Несколько слов о подсказках природы

И еще, совсем маленькое отступление о народных приметах. Их много, и не все они применимы по срокам к той местности, в которой вы проживаете. Но найдите хотя бы одну верную — и вы никогда не заморозите свою рассаду! Со школьной поры помню утверждения: прилетели ласточки — лето наступило, распустились листья на березе — заморозков больше не будет. А по жизни знаю точно: для нашего региона эти приметы — не показатель наступления стабильного тепла.

Лягушки точно предскажут погоду

Для меня самый надежный гарант того, что можно не бояться возвратных заморозков, — речные лягушки. Если они молчат, мороз еще вернется, пусть даже на календаре будет вторая половина мая (бывало и такое!). Как только с реки стало доноситься их пение — можно вздохнуть свободно: угроза заморозков миновала! Вот так я определяю сроки высадки рассады. Все проверялось на практике (и не всегда успешно), учитывались рекомендации специалистов и советы бывалых огородников. Моя статья — не руководство к действию, скорее — основа для собственного опыта. Может, в чем-то мои выводы неточны, а может и спорны, но это к лучшему — ведь в споре рождается истина, и учиться никогда не поздно) Поэтому приглашаю поделиться собственным мнением и опытом: как вы определяете сроки высадки рассады, какой фактор берете за основу, оглядываетесь ли на лунный календарь и народные приметы?