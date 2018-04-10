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Саудовский принц заказал эксклюзивного порно на 90 тысяч евро и не расплатился
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Саудовский принц заказал эксклюзивного порно на 90 тысяч евро и не расплатился 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Член королевской семьи Саудовской Аравии Сауд Аль Фейсал задолжал французской компании 90 тысяч евро за съемку эксклюзивных порнофильмов. Об этом сообщает The Local.
Как пишет издание, член королевской семьи, бывший министром иностранных дел страны на протяжении 40 лет и умерший в 2015 году, заказывал у компании SARL Atyla кино для взрослых с оригинальным сценарием. Однако за услуги он так и не заплатил.
По сюжету одной из картин, марокканка резвится с саудовским принцем, роль которого играет порноактер. Сами ролики компания пока суду не предоставила, однако ее представитель заявил, что если требования не будут удовлетворены, видеозаписи будут опубликованы.
SARL Atyla подала в суд на французскую компанию, которая занималась управлением семейного имущества Аль Фейсала. В то же время SARL Atyla предоставила электронную переписку с представителем принца, в которой обсуждаются его предпочтения и детали сценария. Несмотря на то, что напрямую заказчик не упоминается, по словам истцов им является именно Аль Фейсал.
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