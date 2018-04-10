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Во Владивостоке запускается проект «Безопасные и качественные дороги»
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Во Владивостоке запускается проект «Безопасные и качественные дороги» 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
О готовности к началу работ по проекту «Безопасные и качественные дороги», представители Администрация Владивостока сообщили на совещании, которое провел врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в понедельник, 9 апреля.
Как доложил заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский, город готов начать работы по реализации проекта уже на этой неделе.
«С 15-20 апреля начинает работать асфальтобетонный завод. До этого времени мы уже начнем подготовительные работы — это фрезерование, бордюры, ливневки», — рассказал он.
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подчеркнул, что ранее он собрал всех подрядчиков, которые выиграли аукционы на ремонт дорог, и обратил их внимание на соблюдении основных правил.
«Первое — это качество проведения работ. Второе — культура производства работ: чтобы это и красиво было, и не мешало дорожному движению, жизни города. Третье — уплата налогов в бюджет. Компании, выигравшие муниципальные контракты, должны приносить доходы в местную казну, которые мы потом сможем направить на социальные нужды. То, о чем Вы, Андрей Владимирович, говорили», — подчеркнул глава муниципалитета.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора добавил, что в ближайшее время участки дорог агломерации, которые были отремонтированы в рамках проекта в прошлом году, обследует специальная комиссия.
«Как оттайка пройдет, комиссия посмотрит итоги работ того года. Если будут замечания, подрядчики в рамках гарантий должны будут их устранить», — отметил директор департамента.
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