Во Владивостоке запускается проект «Безопасные и качественные дороги»

Как доложил заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский , город готов начать работы по реализации проекта уже на этой неделе.

«С 15-20 апреля начинает работать асфальтобетонный завод. До этого времени мы уже начнем подготовительные работы — это фрезерование, бордюры, ливневки», — рассказал он.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко подчеркнул, что ранее он собрал всех подрядчиков, которые выиграли аукционы на ремонт дорог, и обратил их внимание на соблюдении основных правил.

«Первое — это качество проведения работ. Второе — культура производства работ: чтобы это и красиво было, и не мешало дорожному движению, жизни города. Третье — уплата налогов в бюджет. Компании, выигравшие муниципальные контракты, должны приносить доходы в местную казну, которые мы потом сможем направить на социальные нужды. То, о чем Вы, Андрей Владимирович, говорили», — подчеркнул глава муниципалитета.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора добавил, что в ближайшее время участки дорог агломерации, которые были отремонтированы в рамках проекта в прошлом году, обследует специальная комиссия.

«Как оттайка пройдет, комиссия посмотрит итоги работ того года. Если будут замечания, подрядчики в рамках гарантий должны будут их устранить», — отметил директор департамента.