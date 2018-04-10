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В Чанша скоро откроется новый грузовой порт
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В Чанша скоро откроется новый грузовой порт 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чанша, 9 апреля /Синьхуа/ — На днях завершились основные работы на строительстве первой очереди порта Тунгуань в городском округе Чанша провинции Хунань /Центральный Китай/. Открытие порта намечено на конец следующего месяца.
Портовая зона расположена на основном русле реки Сянцзян ниже чаншаского узла. Три очереди строительства предполагают сооружение 4 причалов смешанных грузов для судов грузовместимостью 2000-3000 тонн, 4 многофункциональных причалов для судов грузовместимостью 3000-5000 тонн, 1 причала для накатных судов.
Чанша, 9 апреля /Синьхуа/ — На днях завершились основные работы на строительстве первой очереди порта Тунгуань в городском округе Чанша провинции Хунань /Центральный Китай/. Открытие порта намечено на конец следующего месяца.
Портовая зона расположена на основном русле реки Сянцзян ниже чаншаского узла. Три очереди строительства предполагают сооружение 4 причалов смешанных грузов для судов грузовместимостью 2000-3000 тонн, 4 многофункциональных причалов для судов грузовместимостью 3000-5000 тонн, 1 причала для накатных судов.
Чанша, 9 апреля /Синьхуа/ — На днях завершились основные работы на строительстве первой очереди порта Тунгуань в городском округе Чанша провинции Хунань /Центральный Китай/. Открытие порта намечено на конец следующего месяца.
Портовая зона расположена на основном русле реки Сянцзян ниже чаншаского узла. Три очереди строительства предполагают сооружение 4 причалов смешанных грузов для судов грузовместимостью 2000-3000 тонн, 4 многофункциональных причалов для судов грузовместимостью 3000-5000 тонн, 1 причала для накатных судов.
Чанша, 9 апреля /Синьхуа/ — На днях завершились основные работы на строительстве первой очереди порта Тунгуань в городском округе Чанша провинции Хунань /Центральный Китай/. Открытие порта намечено на конец следующего месяца.
Портовая зона расположена на основном русле реки Сянцзян ниже чаншаского узла. Три очереди строительства предполагают сооружение 4 причалов смешанных грузов для судов грузовместимостью 2000-3000 тонн, 4 многофункциональных причалов для судов грузовместимостью 3000-5000 тонн, 1 причала для накатных судов.
Чанша, 9 апреля /Синьхуа/ — На днях завершились основные работы на строительстве первой очереди порта Тунгуань в городском округе Чанша провинции Хунань /Центральный Китай/. Открытие порта намечено на конец следующего месяца.
Портовая зона расположена на основном русле реки Сянцзян ниже чаншаского узла. Три очереди строительства предполагают сооружение 4 причалов смешанных грузов для судов грузовместимостью 2000-3000 тонн, 4 многофункциональных причалов для судов грузовместимостью 3000-5000 тонн, 1 причала для накатных судов.
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