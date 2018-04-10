В Чанша скоро откроется новый грузовой порт

Чанша, 9 апреля / Синьхуа / — На днях завершились основные работы на строительстве первой очереди порта Тунгуань в городском округе Чанша провинции Хунань /Центральный Китай /. Открытие порта намечено на конец следующего месяца.

Портовая зона расположена на основном русле реки Сянцзян ниже чаншаского узла. Три очереди строительства предполагают сооружение 4 причалов смешанных грузов для судов грузовместимостью 2000-3000 тонн, 4 многофункциональных причалов для судов грузовместимостью 3000-5000 тонн, 1 причала для накатных судов.

Чанша, 9 апреля /Синьхуа/ — На днях завершились основные работы на строительстве первой очереди порта Тунгуань в городском округе Чанша провинции Хунань /Центральный Китай/. Открытие порта намечено на конец следующего месяца.

Портовая зона расположена на основном русле реки Сянцзян ниже чаншаского узла. Три очереди строительства предполагают сооружение 4 причалов смешанных грузов для судов грузовместимостью 2000-3000 тонн, 4 многофункциональных причалов для судов грузовместимостью 3000-5000 тонн, 1 причала для накатных судов.

Чанша, 9 апреля /Синьхуа/ — На днях завершились основные работы на строительстве первой очереди порта Тунгуань в городском округе Чанша провинции Хунань /Центральный Китай/. Открытие порта намечено на конец следующего месяца.

Портовая зона расположена на основном русле реки Сянцзян ниже чаншаского узла. Три очереди строительства предполагают сооружение 4 причалов смешанных грузов для судов грузовместимостью 2000-3000 тонн, 4 многофункциональных причалов для судов грузовместимостью 3000-5000 тонн, 1 причала для накатных судов.

Чанша, 9 апреля /Синьхуа/ — На днях завершились основные работы на строительстве первой очереди порта Тунгуань в городском округе Чанша провинции Хунань /Центральный Китай/. Открытие порта намечено на конец следующего месяца.

Портовая зона расположена на основном русле реки Сянцзян ниже чаншаского узла. Три очереди строительства предполагают сооружение 4 причалов смешанных грузов для судов грузовместимостью 2000-3000 тонн, 4 многофункциональных причалов для судов грузовместимостью 3000-5000 тонн, 1 причала для накатных судов.

Чанша, 9 апреля /Синьхуа/ — На днях завершились основные работы на строительстве первой очереди порта Тунгуань в городском округе Чанша провинции Хунань /Центральный Китай/. Открытие порта намечено на конец следующего месяца.

Портовая зона расположена на основном русле реки Сянцзян ниже чаншаского узла. Три очереди строительства предполагают сооружение 4 причалов смешанных грузов для судов грузовместимостью 2000-3000 тонн, 4 многофункциональных причалов для судов грузовместимостью 3000-5000 тонн, 1 причала для накатных судов.