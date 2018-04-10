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Китай анонсировал снижение пошлин на ввоз автомобилей
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Китай анонсировал снижение пошлин на ввоз автомобилей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Китай намерен существенно снизить пошлины на импорт автомобилей и других товаров в этом году, чтобы стимулировать внутреннее потребление. Об этом 10 апреля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Азиатском экономическом форуме в Боао.
"Мы будем расширять масштабы импорта. Внутреннее потребление — движущий фактор экономического развития Китая, цель которого — удовлетворить увеличивающийся спрос населения нашей страны, благосостояние которого постоянно растет", — пояснил он (цитата по ТАСС).
Каких стран коснется снижение пошлин, Си Цзиньпин не раскрыл. Он полагает, что в ближайшее время Китай увеличит импорт товаров с уникальными характеристиками, а в ответ развитые страны снимут ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в КНР. Вектор в сторону увеличения импорта говорит о том, что Китай не будет больше стремиться к положительному торговому балансу (когда стоимость экспорта превышает стоимость импорта), скорее преследуя цель его сбалансировать, уточнил Си Цзиньпин.
Заявление председателя КНР прозвучало на фоне обострения торговых отношений с США. В начале апреля Штаты опубликовали список китайских товаров, на импорт которых введут пошлину 25 процентов. Цель — снизить внешнеторговый дефицит. В свою очередь КНР опубликовала список из ста американских товаров, против которых введут аналогичные меры. Катализатором конфликта стали мартовские протекционистские меры США, призванные защитить внутреннюю сталелитейную промышленность.
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