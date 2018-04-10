Китай анонсировал снижение пошлин на ввоз автомобилей

Китай намерен существенно снизить пошлины на импорт автомобилей и других товаров в этом году, чтобы стимулировать внутреннее потребление. Об этом 10 апреля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на Азиатском экономическом форуме в Боао.

"Мы будем расширять масштабы импорта. Внутреннее потребление — движущий фактор экономического развития Китая, цель которого — удовлетворить увеличивающийся спрос населения нашей страны, благосостояние которого постоянно растет", — пояснил он (цитата по ТАСС ).

Каких стран коснется снижение пошлин, Си Цзиньпин не раскрыл. Он полагает, что в ближайшее время Китай увеличит импорт товаров с уникальными характеристиками, а в ответ развитые страны снимут ограничения на поставки высокотехнологичной продукции в КНР. Вектор в сторону увеличения импорта говорит о том, что Китай не будет больше стремиться к положительному торговому балансу (когда стоимость экспорта превышает стоимость импорта), скорее преследуя цель его сбалансировать, уточнил Си Цзиньпин.