Пригороды Ульяновска Луговое и Баратаевку затопило из-за паводка

Подтопление жилого сектора паводковыми водами произошло в селах Луговое и Баратаевка, расположенных в городской черте. По сообщению ГУ МЧС по региону, подтоплено 39 приусадебных участков: 18 в Луговом и 21 в Баратаевке.

В этих местах ведется откачка воды. По словам замглавы администрации Ульяновска Сергея Гигирева, некоторые водоотводные канавы в Луговом были перекопаны, что и послужило причиной сложившейся ситуации. Причиной подтопления в Баратаевке стал частный дом, построенный на месте канавы, через которую каждый год талая вода естественным образом уходила в озеро.

Работы по отводу воды планируется завершить в течение 1−2 дней.