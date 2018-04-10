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Пригороды Ульяновска Луговое и Баратаевку затопило из-за паводка
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Пригороды Ульяновска Луговое и Баратаевку затопило из-за паводка 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Подтопление жилого сектора паводковыми водами произошло в селах Луговое и Баратаевка, расположенных в городской черте. По сообщению ГУ МЧС по региону, подтоплено 39 приусадебных участков: 18 в Луговом и 21 в Баратаевке.
В этих местах ведется откачка воды. По словам замглавы администрации Ульяновска Сергея Гигирева, некоторые водоотводные канавы в Луговом были перекопаны, что и послужило причиной сложившейся ситуации. Причиной подтопления в Баратаевке стал частный дом, построенный на месте канавы, через которую каждый год талая вода естественным образом уходила в озеро.
Работы по отводу воды планируется завершить в течение 1−2 дней.
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