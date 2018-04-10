Ещё
Опыление груш при помощи дронов в Ботоу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опыление груш при помощи дронов в Ботоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ботоу /пров. Хэбэй/, 9 апреля /Синьхуа/ — На китайской родине груши Бретшнейдера, в городском уезде Ботоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, на площади около 16,7 тыс. га массово цветут грушевые деревья. В этом году местные садоводы решили впервые применить метод жидкостного опыления груш при помощи дронов. Фотографии Синьхуа/Фу Синьчунь
Ботоу /пров. Хэбэй/, 9 апреля /Синьхуа/ — На китайской родине груши Бретшнейдера, в городском уезде Ботоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, на площади около 16,7 тыс. га массово цветут грушевые деревья. В этом году местные садоводы решили впервые применить метод жидкостного опыления груш при помощи дронов. Фотографии Синьхуа/Фу Синьчунь
Ботоу /пров. Хэбэй/, 9 апреля /Синьхуа/ — На китайской родине груши Бретшнейдера, в городском уезде Ботоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, на площади около 16,7 тыс. га массово цветут грушевые деревья. В этом году местные садоводы решили впервые применить метод жидкостного опыления груш при помощи дронов. Фотографии Синьхуа/Фу Синьчунь
ИА Синьхуа: последние новости
Си Цзиньпин положительно отозвался о ценных "Боаоских предложениях" Узбекистан и ФАО обсудили практические аспекты сотрудничества Афганские самолеты будут проходить техобслуживание в Узбекистане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии647
Сын Табакова взбесил народ113
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США167
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым327
Китай готов положить конец доллару и США74
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение