Опыление груш при помощи дронов в Ботоу

Ботоу /пров. Хэбэй/, 9 апреля / Синьхуа / — На китайской родине груши Бретшнейдера, в городском уезде Ботоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, на площади около 16,7 тыс. га массово цветут грушевые деревья. В этом году местные садоводы решили впервые применить метод жидкостного опыления груш при помощи дронов. Фотографии Синьхуа/Фу Синьчунь

Ботоу /пров. Хэбэй/, 9 апреля /Синьхуа/ — На китайской родине груши Бретшнейдера, в городском уезде Ботоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, на площади около 16,7 тыс. га массово цветут грушевые деревья. В этом году местные садоводы решили впервые применить метод жидкостного опыления груш при помощи дронов. Фотографии Синьхуа/Фу Синьчунь

Ботоу /пров. Хэбэй/, 9 апреля /Синьхуа/ — На китайской родине груши Бретшнейдера, в городском уезде Ботоу провинции Хэбэй /Северный Китай/, на площади около 16,7 тыс. га массово цветут грушевые деревья. В этом году местные садоводы решили впервые применить метод жидкостного опыления груш при помощи дронов. Фотографии Синьхуа/Фу Синьчунь