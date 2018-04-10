Ещё
В левобережье Ульяновска перекроют движение из-за ярмарки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В левобережье Ульяновска перекроют движение из-за ярмарки 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Сельскохозяйственная ярмарка под общей вывеской «Фестиваль хлеба» пройдет 14 апреля в Заволжском районе Ульяновска, в связи с чем в Новом городе перекроют движение автотранспорта.
Будут перекрыты дороги на проспекте Ульяновском — на участке от улицы 40-летия Победы до проспекта Ленинского Комсомола.
Автовладельцам настоятельно рекомендуют не оставлять личный транспорт в ночь с 13 на 14 апреля на проспекте Ульяновском (от пр-та Созидателей до пр-та Ленинского Комсомола), в противном случае в дело будет запущен эвакуатор.
Остановку у автостанции «Новый город» с 4.00 до 15.00 перенесут к остановочному павильону «пр-т Ленинского Комсомола».
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Ульяновске врач умер от сердечного приступа на допросе у следователя Пока зам. А когда сам? Ульяновский губернатор увольняет замглавы Минздрава Пригороды Ульяновска Луговое и Баратаевку затопило из-за паводка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии642
Сын Табакова взбесил народ113
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США166
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым326
Китай готов положить конец доллару и США74
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение