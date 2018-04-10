В левобережье Ульяновска перекроют движение из-за ярмарки

Сельскохозяйственная ярмарка под общей вывеской «Фестиваль хлеба» пройдет 14 апреля в Заволжском районе Ульяновска , в связи с чем в Новом городе перекроют движение автотранспорта.

Будут перекрыты дороги на проспекте Ульяновском — на участке от улицы 40-летия Победы до проспекта Ленинского Комсомола.

Автовладельцам настоятельно рекомендуют не оставлять личный транспорт в ночь с 13 на 14 апреля на проспекте Ульяновском (от пр-та Созидателей до пр-та Ленинского Комсомола), в противном случае в дело будет запущен эвакуатор.

Остановку у автостанции «Новый город» с 4.00 до 15.00 перенесут к остановочному павильону «пр-т Ленинского Комсомола».