Искусственное опыление груш в уезде Цисянь 

Уезд Цисянь /пров. Шаньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — На фото — садоводы проводят искусственное опыление цветущих грушевых деревьев в садах площадью несколько тысяч га в уезде Цисянь провинции Шаньси /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжань Янь Уезд Цисянь /пров. Шаньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — На фото — садоводы проводят искусственное опыление цветущих грушевых деревьев в садах площадью несколько тысяч га в уезде Цисянь провинции Шаньси /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжань Янь Уезд Цисянь /пров. Шаньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — На фото — садоводы проводят искусственное опыление цветущих грушевых деревьев в садах площадью несколько тысяч га в уезде Цисянь провинции Шаньси /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжань Янь Уезд Цисянь /пров. Шаньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — На фото — садоводы проводят искусственное опыление цветущих грушевых деревьев в садах площадью несколько тысяч га в уезде Цисянь провинции Шаньси /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжань Янь