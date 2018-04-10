В Пермском зоопарке выбрали имена для новых питомцев

Почти 2,5 тысячи пермяков приняли участие в выборе имён для новых питомцев пермского зоопарка. В начале апреля в Пермь из Московского зоопарка привезли пару молодых белоплечих орланов. Чтобы выбрать им имена, в интернете было запущено анонимное голосование. Имена для птиц нужно было выбрать из различных 10 вариантов.

Вечером в понедельник, 9 апреля, голосование было закончено, результат опубликован на странице ВКонтакте Пермского зоопарка:

«Имена для орланов выбраны, спасибо всем, кто принял участие, знакомьтесь: Амур и Амгунь».

Увидеть новых обитателей пермского зоопарка можно в большом вольере посреди вольеров копытных животных.