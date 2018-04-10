В Пермском зоопарке выбрали имена для новых питомцев 

Почти 2,5 тысячи пермяков приняли участие в выборе имён для новых питомцев пермского зоопарка. В начале апреля в Пермь из Московского зоопарка привезли пару молодых белоплечих орланов. Чтобы выбрать им имена, в интернете было запущено анонимное голосование. Имена для птиц нужно было выбрать из различных 10 вариантов.
Вечером в понедельник, 9 апреля, голосование было закончено, результат опубликован на странице ВКонтакте Пермского зоопарка:
«Имена для орланов выбраны, спасибо всем, кто принял участие, знакомьтесь: Амур и Амгунь».
Увидеть новых обитателей пермского зоопарка можно в большом вольере посреди вольеров копытных животных.
Впечатляющий взрослый наряд двухгодовалые орланы наденут только через 3 года, а пока они однотонно бурые со светлыми пестринами. Это красивые величественные хищники, которые предпочитают питаться только живой добычей, особенно лососем. Гнездится белоплечий орлан на территории России, а зимовать может в Японии, Северном Китае и Северо-Западной Америке. Белоплечие орланы становятся половозрелыми только к 5-6 году жизни, это моногамные птицы, они создают пару на всю жизнь. В природе живут около 20 лет, в неволе — в 2 раза дольше. Вид занесен в Красную книгу РФ.