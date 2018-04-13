Младенческая и материнская смертность достигла исторического минимума в РФ

России снизилась материнская и младенческая смертность, показатели в прошлом году опустились на 27% и 8,3% соответственно по сравнению с 2016 годом, пишет газета «Известия»

«Уровень материнской и младенческой смертности стал рекордно низким за все постсоветское время. В 2017 году материнская смертность снизилась на 27% по сравнению с годом ранее. Показатель упал до 7,3 случая на 100 тысяч родившихся живыми. В 1990 году он был выше в 6,5 раза — 47,7 случая. Ежегодное снижение наблюдается с 2009 года, тогда показатели были на уровне 22 случаев на 100 тысяч», — говорится в материале.

В прошлом году также снизилась младенческая смертность — на 8,3% по сравнению с 2016-м. В 2017-м показатель составил 5,5 случая на 1 тысячу родившихся живыми. Снижение, по данным Росстата, зафиксировано с 2012 года. Тогда показатель был на уровне 8,6 случая.

Снижение младенческой смертности продолжается и в 2018 году, отмечено в итоговом докладе Минздрава России . В январе показатель составил 5,3 случая на 1 тысячу родившихся живыми. При этом в 52 регионах показатель младенческой смертности соответствует среднероссийскому уровню или не превышает его. В четырех регионах младенцы еще не умирали (в Ненецком и Чукотском автономных округах, Магаданской области Еврейской автономной области ).

В рамках проекта Минздрава России «Технологии и комфорт — матерям и детям» улучшилось качество оказания реанимационной помощи младенцам и роженицам, рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец . Также появились методические рекомендации по оказанию помощи недоношенным.

«В значительной степени на снижение младенческой и материнской смертности повлияло и снижение рождаемости. В прошлом году она достигла минимума за последние 10 лет», — добавила она.

По данным Росстата, в прошлом году уровень рождаемости в России снизился сразу почти на 10,9%. Если в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек, то в 2017 году убыль населения составила 134,4 тысячи человек.