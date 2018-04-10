Си Цзиньпин положительно отозвался о ценных «Боаоских предложениях»

Си Цзиньпин. Боао /провинция Хайнань/, 10 апреля / Синьхуа / — Акцентируя внимание на азиатских и глобальных перспективах, Боаоский азиатский форум /БАФ/ за годы своего существования выдвинул большое количество ценных предложений, заявил во вторник председатель КНР

"Боаоские предложения" помогают создать консенсус в Азии, стимулируют сотрудничество, содействуют экономической глобализации и способствуют формированию человеческого сообщества единой судьбы, сказал Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия ежегодной конференции БАФ. -0-