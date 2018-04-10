Улицы Вторчермета в среду перекроют для репетиции парада Победы

Жителей Вторчермета ждут очередные перекрытия улиц. В среду, 11 апреля, там пройдет третья тренировка военных к параду 9 Мая.

Движение транспорта начнут перекрывать с 08:30. До 13:00 автомобилисты не смогут проехать по 2-й Новосибирской от Палисадной до Окружной, Зенитчиков от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы от Братской до Военной, Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Из-за перекрытия дорог автобусы, которые ездят по улице 2-й Новосибирской, изменят маршруты. Так, автобусы № 26 разделят на две части. С 09:00 часть будет ездить от «Умельцев» до «Меги», а другая от больницы № 24 до «Глобуса». Маршрут № 018 на время репетиций будет ходить только до 32-го военного городка, а именно до остановки «Палисадная». А на автобусах № 077 можно будет доехать только до остановки «Магазин „Клен“.

На Вторчермете пройдут еще две тренировки, они состоятся 18 и 25 апреля. Затем военные выедут в центр: в ночь с 27 на 28 апреля, со 2 на 3 мая и с 4 на 5 мая.

Первую тренировку военных на Вторчермете мы показывали в прямом эфире.