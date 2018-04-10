Акции «Русала» продолжили дешеветь при открытии торгов на Гонконгской бирже 

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 апреля. /ТАСС/. Акции российского алюминиевого гиганта "Русал" продолжили терять в стоимости во вторник при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже. В первые минуты операций они подешевели на 8,7% — до 2,1 гонконгского доллара за единицу, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 09:33 по местному времени (04:33 мск).
В понедельник акции «Русала», котирующиеся на этой площадке, обесценились на 50% (до 2,34 гонконгского доллара за штуку). Это произошло на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США.