Акции «Русала» продолжили дешеветь при открытии торгов на Гонконгской бирже 

ТАСС: последние новости

Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у "Русала" на фоне санкций

Калининградская область за три года готова принять 6 тыс. соотечественников-переселенцев

ОП рассчитывает на принятие закона об общественном наблюдении за всеми выборами до 9 июня