Ещё
Акции «Русала» продолжили дешеветь при открытии торгов на Гонконгской бирже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акции «Русала» продолжили дешеветь при открытии торгов на Гонконгской бирже 

ТАСС 40 минут назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 апреля. /ТАСС/. Акции российского алюминиевого гиганта "Русал" продолжили терять в стоимости во вторник при открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже. В первые минуты операций они подешевели на 8,7% — до 2,1 гонконгского доллара за единицу, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 09:33 по местному времени (04:33 мск).
В понедельник акции «Русала», котирующиеся на этой площадке, обесценились на 50% (до 2,34 гонконгского доллара за штуку). Это произошло на фоне сообщения компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США.
ТАСС: последние новости
Bloomberg: торговые дома приостановили закупки алюминия у "Русала" на фоне санкций Калининградская область за три года готова принять 6 тыс. соотечественников-переселенцев ОП рассчитывает на принятие закона об общественном наблюдении за всеми выборами до 9 июня
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии267
Сын Табакова взбесил народ89
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым277
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США36
Китай готов положить конец доллару и США38
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение