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Акции «Русала» подросли при открытии торгов на Гонконгской бирже
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Акции «Русала» подросли при открытии торгов на Гонконгской бирже 

ТАСС 23 минуты назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 апреля. /ТАСС/. Некоторый рост котировок акций российского алюминиевого гиганта "Русал" наметился в среду при открытии Гонконгской фондовой биржи. За первые минуты операций они укрепились на 5,24% — до 2,21 гонконгских доллара за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
Однако это пока не смогло компенсировать потери вчерашнего дня, когда акции «Русала» потеряли в цене 8,7%. В понедельник, они обрушились на рекордные 50% (до 2,34 гонгонгских доллара за бумагу) на фоне сообщений компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США.
ТАСС: последние новости
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