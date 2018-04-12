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Акции «Русала» демонстрируют слабый рост на Гонконгской бирже
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Акции «Русала» демонстрируют слабый рост на Гонконгской бирже 

ТАСС 28 минут назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 апреля. /ТАСС/. Акции ведущего российского производителя алюминия "Русала" демонстрируют незначительный рост в четверг при открытии Гонконгской фондовой биржи. В первые минуты утренних операций они укрепились на 0,97% — до 2,08 гонконгских долларов за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
В минувший понедельник акции «Русала» обрушились на рекордные 50% (до 2,34 гонк. долларов за штуку) на фоне сообщений компании о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств после введения санкций со стороны США. На следующий день ценные бумаги алюминиевого гиганта потеряли еще 8,7% стоимости, а по итогам среды ухудшили позиции на 1,9%.
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