Баржу с 900 тоннами угля поднимут со дна Татарского залива

Владельца баржи, затонувшей в Хабаровском крае , обязали поднять судно до окончания навигации 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В августе 2017 года во время следования из Николаевска-на-Амуре в поселок Унчи затонула буксируемая безэкипажная баржа «БПМ-105». На ее борту находилось свыше 900 тонн каменного угля.

Транспортный прокурор направил в суд иск с требованием возложить на судовладельца обязанности по подъему баржи и удалению ее из акватории Амурского лимана Татарского пролива.