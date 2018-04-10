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Баржу с 900 тоннами угля поднимут со дна Татарского залива
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Баржу с 900 тоннами угля поднимут со дна Татарского залива 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Владельца баржи, затонувшей в Хабаровском крае, обязали поднять судно до окончания навигации 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В августе 2017 года во время следования из Николаевска-на-Амуре в поселок Унчи затонула буксируемая безэкипажная баржа «БПМ-105». На ее борту находилось свыше 900 тонн каменного угля.
Транспортный прокурор направил в суд иск с требованием возложить на судовладельца обязанности по подъему баржи и удалению ее из акватории Амурского лимана Татарского пролива.
Кировский районный суд Хабаровска полностью удовлетворил требования прокурора, сообщает ИА AmurMedia. Апелляционная инстанция краевого суда оставила данное решение без изменения.
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