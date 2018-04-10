Свердловская школьница свела счёты с жизнью, прочитав переписку в социальной сети

В Сухоложском районе покончила с собой девочка-подросток. Трагедия случилась в минувшее воскресенье. Известно, что девочка училась в местной общеобразовательной школе. Друзья погибшей рассказали, что потрясены случившимся, поскольку их подруга отличалась веселым характером и преуспевала в учёбе.

— Она была дома у парня. Когда он ходил по делам, прочитала переписку в социальной сети с другой девочкой, и после этого произошла беда, — рассказал корреспонденту E1.RU источник, знакомый с ситуацией.