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Свердловская школьница свела счёты с жизнью, прочитав переписку в социальной сети
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Свердловская школьница свела счёты с жизнью, прочитав переписку в социальной сети 

e1.ru 51 минуту назад
Фото: e1.ru
В Сухоложском районе покончила с собой девочка-подросток. Трагедия случилась в минувшее воскресенье. Известно, что девочка училась в местной общеобразовательной школе. Друзья погибшей рассказали, что потрясены случившимся, поскольку их подруга отличалась веселым характером и преуспевала в учёбе.
— Она была дома у парня. Когда он ходил по делам, прочитала переписку в социальной сети с другой девочкой, и после этого произошла беда, — рассказал корреспонденту E1.RU источник, знакомый с ситуацией.
В Следственном комитете отказались комментировать произошедшее.
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