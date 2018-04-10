Танцы белых цапель в лесопарке «Цидашань»

Уезд Сюйи /пров. Цзянсу/, 9 апреля / Синьхуа / — Многочисленные белые цапли, прилетевшие недавно в лесной парк «Цидашань» уезда Сюйи провинции Цзянсу /Восточный Китай/, заметно оживили местный ландшафт. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хайцзюнь

Уезд Сюйи /пров. Цзянсу/, 9 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные белые цапли, прилетевшие недавно в лесной парк «Цидашань» уезда Сюйи провинции Цзянсу /Восточный Китай/, заметно оживили местный ландшафт. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хайцзюнь

Уезд Сюйи /пров. Цзянсу/, 9 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные белые цапли, прилетевшие недавно в лесной парк «Цидашань» уезда Сюйи провинции Цзянсу /Восточный Китай/, заметно оживили местный ландшафт. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хайцзюнь

Уезд Сюйи /пров. Цзянсу/, 9 апреля /Синьхуа/ — Многочисленные белые цапли, прилетевшие недавно в лесной парк «Цидашань» уезда Сюйи провинции Цзянсу /Восточный Китай/, заметно оживили местный ландшафт. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хайцзюнь