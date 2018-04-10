В барнаульском поселке начнут ремонтировать дороги, разрушенные паводком

Дороги в барнаульском поселке Ильича начнут ремонтировать на следующей неделе, сообщает городская администрация.

В аварийном состоянии из-за подтопления находятся следующие улицы: Остров Кораблик, Красноярская, Заозерная, Понтонный мост. В ближайшие дни здесь проведут откачку талых вод и грейдирование.

Глубокие ямы засыпят щебнем в два слоя. Работу планируют завершить до 27 апреля.

Напомним, в городе закрыли проезд по нескольким улицам из-за подтопления. Талые воды также размыли дороги в районах края.