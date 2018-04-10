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В барнаульском поселке начнут ремонтировать дороги, разрушенные паводком
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В барнаульском поселке начнут ремонтировать дороги, разрушенные паводком 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Дороги в барнаульском поселке Ильича начнут ремонтировать на следующей неделе, сообщает городская администрация.
В аварийном состоянии из-за подтопления находятся следующие улицы: Остров Кораблик, Красноярская, Заозерная, Понтонный мост. В ближайшие дни здесь проведут откачку талых вод и грейдирование.
Глубокие ямы засыпят щебнем в два слоя. Работу планируют завершить до 27 апреля.
Напомним, в городе закрыли проезд по нескольким улицам из-за подтопления. Талые воды также размыли дороги в районах края.
АиФ — Алтай: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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