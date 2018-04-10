Нанькайский университет устроил 2-е «Весеннее собрание в грушевом саду»

Тяньцзинь , 9 апреля / Синьхуа / — 2-е «Весеннее собрание в грушевом саду» прошло вчера в грушевом саду на территории кампуса Нанькайского университета в Тяньцзине /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа

Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — 2-е «Весеннее собрание в грушевом саду» прошло вчера в грушевом саду на территории кампуса Нанькайского университета в Тяньцзине /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа

Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — 2-е «Весеннее собрание в грушевом саду» прошло вчера в грушевом саду на территории кампуса Нанькайского университета в Тяньцзине /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа

Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — 2-е «Весеннее собрание в грушевом саду» прошло вчера в грушевом саду на территории кампуса Нанькайского университета в Тяньцзине /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа

Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — 2-е «Весеннее собрание в грушевом саду» прошло вчера в грушевом саду на территории кампуса Нанькайского университета в Тяньцзине /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа

Тяньцзинь, 9 апреля /Синьхуа/ — 2-е «Весеннее собрание в грушевом саду» прошло вчера в грушевом саду на территории кампуса Нанькайского университета в Тяньцзине /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа