США подготовили санкции против госдолга России

Новый санкционный пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Кроме того, под ограничения могут попасть сделки с участием ценных бумаг, выпущенных Центробанком , Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством

Санкции должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.

В качестве причины усиления санкционного давления в документе указаны «участие» России в «деле Скрипаля» и «некоторые другие причины».