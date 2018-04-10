США подготовили санкции против госдолга России 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. США планируют ввести новые санкционные ограничения в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов Конгресса.
Новый санкционный пакет предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России. Кроме того, под ограничения могут попасть сделки с участием ценных бумаг, выпущенных Центробанком, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством.
Санкции должны вступить в силу не позднее 60 дней после их принятия.
В качестве причины усиления санкционного давления в документе указаны «участие» России в «деле Скрипаля» и «некоторые другие причины».
На прошлой неделе США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также в отношении нескольких высокопоставленных чиновников. В частности, в санкционный список попали миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, компании En+ Group, группа «ГАЗ», "РусАл", «Базовый элемент», "Евросибэнерго", "Русские машины", группа «Ренова».