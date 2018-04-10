Новые санкции США против России могут обойтись Германии в миллиарды евро

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжает резкое падение.

"По оценкам ВТП, только из-за отказа от новых сделок немецкой экономике в краткосрочной перспективе грозит ущерб в размере более ста миллионов евро, а в долгосрочной под ударом могут оказаться проекты общей стоимостью в несколько миллиардов евро. Растущие административные издержки из-за дополнительных проверок являются дополнительным мешающим фактором для немецкого бизнеса", — говорится в сообщении.