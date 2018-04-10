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Новые санкции США против России могут обойтись Германии в миллиарды евро
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Новые санкции США против России могут обойтись Германии в миллиарды евро 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Новые санкции США против РФ могут обойтись немецкой экономике в перспективе в несколько миллиардов евро, сообщает российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) во вторник.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжает резкое падение.
"По оценкам ВТП, только из-за отказа от новых сделок немецкой экономике в краткосрочной перспективе грозит ущерб в размере более ста миллионов евро, а в долгосрочной под ударом могут оказаться проекты общей стоимостью в несколько миллиардов евро. Растущие административные издержки из-за дополнительных проверок являются дополнительным мешающим фактором для немецкого бизнеса", — говорится в сообщении.
Новая волна санкций показывает, что конфликты в Сирии и на Украине должны быть разрешены как можно скорее, отмечает председатель правления ВТП Маттиас Шепп. «Здесь необходимы усилия как со стороны Москвы и Вашингтона, так и со стороны ЕС и ответственных лиц, вовлеченных в конфликт государств», — добавил он.
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