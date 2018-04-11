NYT: Трамп в декабре хотел досрочно прекратить расследование спецпрокурора по РФ 

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп еще в декабре прошлого года говорил советникам о необходимости досрочно прекратить проводящееся спецпрокурором Робертом Мюллером расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на восемь источников из числа сотрудников Белого дома и близких к главе государства лиц.
По их сведениям, Трамп был разгневан слухами о том, что команда спецпрокурора запросила информацию о его деловом взаимодействии с германским банком Deutsche Bank. С точки зрения президента США, тем самым Мюллер пересек красную черту, о которой глава государства заявлял в интервью газете в прошлом году. Юрисконсульты президента в спешном порядке принялись выяснять, насколько такие слухи соответствуют действительности. В итоге Трампу доложили, что такие данные являются ложными, американский лидер успокоился и не стал настаивать на увольнении Мюллера и прекращении его расследования.
Ранее сообщалось, что банковский регулятор штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank и еще двух финансовых институтов информацию о займах и собственности Kushner Companies. Они принадлежат семье старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера. По данным агентства Associated Press, Комиссия США по ценным бумагам также занималась расследованием вопросов, связанных с кредитами компании Кушнера, однако прекратила соответствующие проверки в конце прошлого года.
С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.