CNN: Трамп может уволить замгенпрокурора с целью ограничить расследование по России

По ее данным, Трамп рассматривает несколько вариантов действий с целью добиться свертывания расследования спецпрокурора США. Одними из них является отстранение от должности Розенстайна или его непосредственного начальник Джеффа Сешнса . В настоящий момент «кандидатура» замгенпрокурора выглядит предпочтительнее, так как президент США давно недоволен им за неспособность или даже нежелание защитить его от подозрений в сговоре с РФ ради победы на выборах 2016 года.

NYT ранее сообщила, что Трамп в июне прошлого года приказал снять Мюллера с должности спецпрокурора по РФ, однако изменил решение после того, как его юрисконсульт отказался выполнить распоряжение и пригрозил уйти в отставку. До этого Белый дом неоднократно заверял, что Трамп не намерен отстранять Мюллера. Президент ранее также заявлял, что спецпрокурору надо позволить довести разбирательство до конца.

С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.