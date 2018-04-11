CNN: Трамп может уволить замгенпрокурора с целью ограничить расследование по России 

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп изучает идею уволить заместителя министра юстиции и генпрокурора Рода Розенстайна с целью ограничить масштаб расследования, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер по поводу приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на собственные источники телекомпания CNN.
По ее данным, Трамп рассматривает несколько вариантов действий с целью добиться свертывания расследования спецпрокурора США. Одними из них является отстранение от должности Розенстайна или его непосредственного начальник Джеффа Сешнса. В настоящий момент «кандидатура» замгенпрокурора выглядит предпочтительнее, так как президент США давно недоволен им за неспособность или даже нежелание защитить его от подозрений в сговоре с РФ ради победы на выборах 2016 года.
Согласно версии телекомпании, Трамп также крайне недоволен обыском в офисе его личного адвоката Майкла Коэна, проведенного сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) , подчиняющегося Минюсту. Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на адвоката Стивена Райана, который представляет интересы Коэна, сообщила о том, что агенты ФБР обыскали его офис в Нью-Йорке и изъяли его переписку с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных адвокатом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, которая утверждает, что у нее была связь с президентом США. По сведениям газеты The Washington Post, в отношении Коэна идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, электронном мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.
NYT ранее сообщила, что Трамп в июне прошлого года приказал снять Мюллера с должности спецпрокурора по РФ, однако изменил решение после того, как его юрисконсульт отказался выполнить распоряжение и пригрозил уйти в отставку. До этого Белый дом неоднократно заверял, что Трамп не намерен отстранять Мюллера. Президент ранее также заявлял, что спецпрокурору надо позволить довести разбирательство до конца.
С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.