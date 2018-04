CNN: Трамп может уволить замгенпрокурора с целью ограничить расследование по России 

Согласно версии телекомпании, Трамп также крайне недоволен обыском в офисе его личного адвоката Майкла Коэна , проведенного сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) , подчиняющегося Минюсту . Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на адвоката Стивена Райана, который представляет интересы Коэна, сообщила о том, что агенты ФБР обыскали его офис в Нью-Йорке и изъяли его переписку с Трампом, а также документы, касающиеся платежей, сделанных адвокатом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд , которая утверждает, что у нее была связь с президентом США. По сведениям газеты The Washington Post, в отношении Коэна идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, электронном мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.