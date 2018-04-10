Москва ответит на новые американские санкции

Россия может пересмотреть торговые отношения с США , заявили в кабмине. Иных подробностей пока нет. Каким может быть ответ и до какого предела могут дойти сами американцы?

У России и США небольшие торговые обороты, но около 100 млрд долларов наших финансовых резервов вложены в американские облигации — это почти четверть от всех запасов. Весь прошлый год Минфин наращивал вложения в «трежериз». И общий санкционный закон, принятый прошлым летом, этому нисколько не помешал, инвестиции выросли на 16 млрд долларов. А власти декларировали, что госбумаги США — это лучший способ сохранить резервы.

В начале марта министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Россия может отказаться от покупок американских облигаций и вложить средства в более доходные инструменты. Но тогда еще никто не знал, как поступит Вашингтон. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова на вопрос о реакции Москвы замечает, что к таким санкциям никто не был готов:

Наталия Орлова главный экономист Альфа-банка «Самое такое вот удивительное в реализации санкций — что хотя, в общем-то, про новые санкции инвесторы и эксперты говорили еще с середины прошлого года и были такие ожидания, но вот по сегодняшней реакции рынка можно увидеть, что, на самом деле, как будто бы рынки не были готовы к новому раунду эскалации. И все-таки исходили из того сценария, что санкции останутся в поле, когда они, может быть, не очень затрагивают крупнейших игроков или там основной костяк экономики, то есть, может быть, они будут такими, больше витринными.

Есть и обратная сторона: пока никто не понял, до какого предела могут дойти американцы. Есть правило: нельзя трогать собственность центробанков. Но в прошлом году сами же Штаты это правило нарушили, американский Bank of New York заморозил авуары Казахстана на 22 млрд долларов. Причем сделал это из-за иска частного бизнесмена. Сейчас же идет противостояние двух государств. С другой стороны, США начали большую торговую войну с Китаем . Пекин — один из самых крупных держателей американского долга, и в прошлом году КНР уже снизила вложения в бумаги американского казначейства. К чему может привести заморозка российских средств?

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций „Их аннексирование сродни не традиционной войне, как сейчас где-то в Сирии происходят столкновения, это уже объявление откровенной войны. Я думаю, что подобные действия маловероятны, они создадут очень неприятный прецедент в целом для рынка гособлигаций США. Китай задумается о своих триллионах, начнет мучительно думать, что с ними делать, потому что Китай находится на грани холодной войны с США. Не надо думать, что там все в порядке. И для США настоящая проблема — это именно Китай“.

Глава правительства Дмитрий Медведев уже анонсировал, что ответ на санкции США будет, скорее всего, зеркальный: раз Штаты навредили конкретным российским компаниям, значит, Москва может поступить так же. Звучат разные мнения: популистские — вроде запрета американской газировки и вполне реальные — перестать покупать продукцию Microsoft . Корпорация недавно и сама уже ввела ограничения на поставку своих решений российским компаниям.

Возможно, кабмин просто доведет это до логичного финала. Проблема в том, что ответ, скорее всего, будет точечным. Американцы же спровоцировали волну паники. Например, инвесторов закон обязует избавиться только от акций попавших под санкции российских компаний, но началась тотальная распродажа. Подешевели и суверенные российские бумаги, хотя о них в законе не сказано вообще ничего. Новые санкции по буквам далеки от иранского сценария — заморозка активов и нефтяное эмбарго — но по духу вполне близки.