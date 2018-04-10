Москвичам в парке «Зарядье» во вторник расскажут об основных симптомах аллергии

В павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» во вторник москвичам расскажут о том, что может вызвать аллергию на лекции «Пыльца, орехи и коты: как жить с аллергией», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Что может вызывать аллергию, каковы ее основные симптомы и в какой ситуации следует обратиться к врачу-аллергологу? Лекцию прочитает главный аллерголог-иммунолог Москвы Александр Пампура. Беседа пройдет 10 апреля в рамках лектория «Бегу к врачу», — говорится в сообщении.

Весна для аллергиков — сложное время. Кроме сезонных факторов, приходится сталкиваться с аллергическими реакциями на продукты питания и лекарства, шерсть домашних животных, пыль и другие раздражители.

По словам эксперта, в последние десятилетия в развитых странах увеличилось количество страдающих от аллергии.

«Наша задача — понять, чем именно вызвана аллергическая реакция в каждом конкретном случае, а затем подобрать средства, с помощью которых можно найти возможность для человека вести полноценную жизнь», — сказал Пампура.

Пампура — доктор медицинских наук, заведующий отделом аллергологии и клинической иммунологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Лекция пройдет в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье». Начало в 19:00. Вход свободный, необходима предварительная регистрация. Лекцию можно посмотреть онлайн на страницах mos.ru в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на странице департамента здравоохранения в Facebook.

«Бегу к врачу» — цикл просветительских лекций о современной медицине и здоровье, организованный департаментом здравоохранения города Москвы. Беседы в парке «Зарядье» проходят два раза в месяц.