Ещё
Заседание проектного офиса правительства Хабаровского края по улучшению инвестклимата (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заседание проектного офиса правительства Хабаровского края по улучшению инвестклимата (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Улучшение делового и инвестиционного климата обсудят сегодня, 10 апреля на заседании проектного офиса правительства Хабаровского края. ИА «Хабаровский край сегодня» представляет прямую трансляцию события.
Хабаровский край сегодня: последние новости
«Ураган» очистит Ванино от мусора Хабаровский край получит более 300 млн рублей на новое поселение Дачники-островитяне не получат ни пяди земли – мэрия Хабаровска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии269
Сын Табакова взбесил народ89
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым277
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США37
Китай готов положить конец доллару и США38
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение