Анастасия Стоцкая напомнила фанатам персонажа мультфильма «Корпорация монстров»

Новое фото певицы Анастасии Стоцкой заставило подписчиков её Инстаграма окунуться в прошлое. Необычная форма очков артистки навела фолловеров на воспоминания о популярном мультфильме «Корпорация монстров», а сама Стоцкая напомнила одного из его персонажей.

Очки, которые подобрала к своему образу Анастасия Стоцкая, показались пользователям сети забавными. Из-за их необычной формы артистка напомнила поклонникам Роз из «Корпорации монстров», злобную начальницу Майка Вазовски. Фанаты принялись обсуждать смешное сходство, попросив женщину не обижаться. Несмотря на далеко не самое приятное сравнение, большинство комментирующих заверили, что обожают такую форму очков, но при этом отметили, что идет она не всем. По словам подписчиков, Стоцкой стильная оправа очень даже к лицу.

После очков в глаза обитателей Инстагарма бросились белоснежные зубы артистки. Фанаты принялись расхваливать женщину за её умопомрачительную улыбку, которая так контрастирует с её локонами. Они заметили, что яркий цвет рыжих прядей начал смываться, и попросили женщину освежить его, вернув насыщенность. Поклонники похвалили Стоцкую за то, как она грамотно подбирает себе макияж, отметив, что даже яркая красная помада не делает её вульгарной. Она решила сделать акцент на губах, не прибегая к вычурному макияжу век, что и оценили фолловеры. «Это же та самая злая начальница из Монстров!» «Слушайте, а правда! какое смешное сходство!» «Очки огонь! Форма напомнила бабульку из Корпорации Монстров, но очень вам идет!» «Какие зубы, Настя! С этой помадой они просто слепят глаза!» «Волосы как-то потускнели»

Фанаты считают, что именно огненно-рыжий цвет шевелюры больше всего подходит Анастасии Стоцкой. По их признанию, он подчеркивает её индивидуальность, поэтому комментирующие попросили её менять в себе что угодно, но только не цвет волос. Некоторое время артистка носила блонд и как только она вернулась к привычному амплуа, очень обрадовала поклонников.