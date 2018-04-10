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Более 6 тысяч консультаций получили нижегородцы в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей
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Более 6 тысяч консультаций получили нижегородцы в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области приняли активное участие в праздновании Всемирного дня защиты прав потребителей, который в этом году проходил под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».
В рамках мероприятий, приуроченных к дню защиты прав потребителей, специалисты управления провели ряд выездных консультаций в торговом центре «РИО» в Нижнем Новгороде, а также ТРЦ «Пирамида» и «Восторг» в Кстове.
Был также организован выездной консультационный пункт по защите прав потребителей в Володарске, в ходе проведения консультаций была оказана помощь в составлении претензий. В течение марта были организованы тематические консультации потребителей по вопросам защиты их прав, прежде всего, посвященные дистанционному способу продаж. В результате совместно с органами местного самоуправления, общественными объединениями проведено 20 «горячих телефонных линий» и дано более 6 тысяч консультаций.
Кроме того, по теме Всемирного дня защиты прав потребителей было организовано 110 выступлений в общеобразовательных учреждениях, 11 — в средне специальных учреждениях и одно выступление в вузе. Общее количество слушателей превысило 6,5 тысяч человек.
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