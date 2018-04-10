Более 6 тысяч консультаций получили нижегородцы в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области приняли активное участие в праздновании Всемирного дня защиты прав потребителей, который в этом году проходил под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».

В рамках мероприятий, приуроченных к дню защиты прав потребителей, специалисты управления провели ряд выездных консультаций в торговом центре «РИО» в Нижнем Новгороде, а также ТРЦ «Пирамида» и «Восторг» в Кстове.

Был также организован выездной консультационный пункт по защите прав потребителей в Володарске, в ходе проведения консультаций была оказана помощь в составлении претензий. В течение марта были организованы тематические консультации потребителей по вопросам защиты их прав, прежде всего, посвященные дистанционному способу продаж. В результате совместно с органами местного самоуправления, общественными объединениями проведено 20 «горячих телефонных линий» и дано более 6 тысяч консультаций.

Кроме того, по теме Всемирного дня защиты прав потребителей было организовано 110 выступлений в общеобразовательных учреждениях, 11 — в средне специальных учреждениях и одно выступление в вузе. Общее количество слушателей превысило 6,5 тысяч человек.