Дайджест российских СМИ — 10 апреля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Уцененное и поддержанное — Правительство РФ обещает меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США. Наибольшие проблемы, видимо, будут у обремененного долларовыми кредитами «Русала» Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Компания получила запрет на экспорт алюминия в Америку и может столкнуться с ограничениями при поставках в другие страны. Юристы отмечают, что компании Евросоюза, на который приходится 45% поставок «Русала», могут торговать с ней, но это стало рискованным бизнесом. Источники «Ъ» в отрасли не исключают и возможности делистинга «Русала» и En+ Олега Дерипаски, что может облегчить реализацию различных закрытых от публики торговых схем по обходу санкций.

— Инвесторы уходят от санкций — Расширение американских санкций спровоцировало распродажу активов на российском финансовом рынке. По итогам понедельника фондовые индексы рухнули на 8–11%, а курсы доллара и евро взлетели на 3,7–4%. В самом начале торгов на Московской бирже курс евро преодолел уровень 72 руб. /€, а к концу основной сессии закрепился возле отметки 74,15 руб. /€ (вблизи максимума с 20 сентября 2016 года). Курс доллара в ходе торгов преодолел уровень в 60 руб. /$, а закрылся на отметке 60,15 руб. /$. За день ведущие валюты подорожали соответственно на 2,8 руб. и 2,06 руб. Массированная распродажа российских ценных бумаг затронула фондовый рынок. По итогам дня индекс Мосбиржи остановился возле значений начала года — 2090,88 пункта. Индекс РТС обновил семимесячный минимум, достигнув отметки 1094,98 пункта. По итогам торгов многие ликвидные акции потеряли в цене 12–20%. Еврооблигации российских эмитентов, согласно данным Reuters, в понедельник упали на 1–3%.

— Красному Кресту ищут новую форму — Кемеровское отделение Российского Красного Креста (РКК) все еще не объявило, как оно будет распределять 126 млн руб., которые поступили к нему от граждан в качестве пожертвований пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Тем временем, как стало известно «Ъ», российские министерства дорабатывают законопроект о введении государственного контроля над РКК. Документ предполагает, что президент РФ будет назначать членов попечительского совета организации, а те, в свою очередь, выбирать ее главу. Авторы проекта говорят, что это нужно для более эффективной работы организации, и напоминают о претензиях Минюста и Федеральной налоговой службы, которые в разные годы предъявлялись к отчетности РКК. Противники идеи указывают, что, став государственным, РКК утратит независимость и будет исключен из международного движения. В Международной федерации обществ Красного Креста считают необходимым более внятное законодательное регулирование работы «ведущей гуманитарной организации в стране» при условии соблюдения принципов нейтралитета, независимости и беспристрастности.

— Бюджет платит дважды — Как стало известно «Ъ», правительство на полтора года просрочило исполнение поручений президента о противодействии коррупции в госзакупках. До 16 апреля Минфин по требованию первого вице-премьера Игоря Шувалова должен согласовать со Счетной палатой «исчерпывающие меры» по запрету передачи на аутсорсинг функций госорганов и субсидируемых услуг госучреждений, что приводит к многомиллиардным потерям бюджета. Не ужесточен и порядок размещения госконтрактов у единственных поставщиков — самого непрозрачного сегмента госзаказа объемом более 1 трлн руб. в год. Ответственный за исполнение поручений Минфин настаивает на том, что новые запреты не нужны — достаточно выполнять уже действующие.

— В режиме валютного времени — Банк России намерен сделать валютообменные операции более прозрачными для граждан. Регулятор планирует обязать банки фиксировать курс обмена сразу после получения устного согласия клиента на сделку. В периоды высокой волатильности и больших суммах операций цена вопроса для граждан может быть существенной, однако, сожалеют эксперты, новация не затронет обмен валют в банкоматах и через иные удаленные каналы, для которых действуют свои курсы, устанавливаемые банком.

— Белый дом включает автопилот — Правительство утвердило пакет планов по формированию правовой базы для пяти действующих «дорожных карт» Национальной технологической инициативы (НТИ). Отсутствие правового регулирования в Белом доме считают одним из главных препятствий для вывода на рынок описанных в НТИ новых видов продукции. Всего к 2035 году планируется подготовить более 70 нормативных актов, регулирующих, в частности, работу беспилотных и безэкипажных судов, устанавливающих требования к «автомобилям с высокой степенью автоматизации управления».

— Правоохранители ждут предпринимателей в СИЗО — Несмотря на общее мнение о досудебном заключении предпринимателей под стражу как о типичном явлении и специфической технологии давления на бизнес, исследование Ирины Четвериковой из Института проблем правоприменения при ЕУСПб демонстрирует — при обвинении в экономических преступлениях предприниматели попадают в СИЗО с той же вероятностью, что рабочие и госслужащие. Реже, чем к бизнесменам, досудебное заключение применяется в России к служащим бюджетных и коммерческих структур, чаще — к безработным и правоохранителям. При этом если потерпевшим считается бизнес, предприниматель попадает в СИЗО с меньшей вероятностью, чем в случае ущерба государству.

— Муниципалитеты теряют вторые головы — Как выяснил «Ъ», в большинстве (41 из 80) российских региональных центров введена должность назначаемого главы города, который одновременно руководит администрацией. Двуглавие, когда главой (мэром) считается спикер гордумы, избранный депутатами из своего состава, а администрацией руководит назначаемый сити-менеджер, сохраняется лишь в 30 региональных столицах. Эксперты считают, что одноглавая система удобна для губернаторов, так как уменьшает конфликты при назначении и работе ставленников глав регионов.

— Контент был и весь вышел — Думский комитет по информполитике на расширенном заседании обсудил законопроект, регулирующий социальные сети. Представители отрасли выразили опасение, что его принятие может привести к тому, что соцсети станут удалять весь контент, на который будут поступать жалобы пользователей. Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский выступил за ограничение свободы соцсетей, назвав это «меньшим из зол».

— Дмитрий Костыгин вновь сможет совмещать приятное с арестом — Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга вернул под домашний арест Дмитрия Костыгина — совладельца одного из крупнейших онлайн-ритейлеров России «Юлмарта», обвиняемого в хищении 1 млрд руб. кредитных средств, полученных в Сбербанке. Сам предприниматель отрицает вину, а его защита намерена обжаловать решение суда. В Сбербанке «Ъ» сообщили, что переговоры с господином Костыгиным об урегулировании долга не увенчались успехом.

— На место в Росрыболовстве клюнула полиция — Как стало известно «Ъ», в Москве на три года осужден гражданин США Джордж Хагер, обещавший за $7 млн устройство на должность заместителя руководителя Росрыболовства (сейчас — структурное подразделение Минсельхоза). Место заинтересовало только сотрудников ФСБ и полиции, один из которых под видом предпринимателя заплатил мошеннику и его подельникам $300 тыс. По версии следствия, в доле с аферистами мог быть экс-советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов, которого объявили в розыск.

— Госавтоинспекции оказали скорую помощь — ГИБДД внесла серьезные изменения в экзаменационные билеты для будущих водителей. Эксперты Минздрава обнаружили, что содержащаяся в них некорректная медицинская информация ущемляет права и законные интересы граждан. Речь, в частности, идет о методах извлечения пострадавшего из салона автомобиля, помощи при термическом ожоге, правилах сердечно-легочной реанимации. Новые билеты уже загружены в информационную систему ГИБДД, фиксирующую процесс экзаменов по всей России.

— Переселенцам доплатят за выбор меньшего — Переселенцам из сносимых по программе реновации домов могут предоставляться новые квартиры меньшей жилой площади. Об этом говорится в постановлении столичных властей. Подобное жилье может предоставляться лишь с согласия собственников и с выплатой компенсации за недостающие метры по рыночной цене. Федеральный закон прямо указывает, что взамен должны выдаваться равнозначные квартиры не меньшей жилой площади. Однако опрошенные «Ъ» юристы не видят здесь нарушений, так как речь идет о добровольном согласии собственников на эти условия.

— У Дональда Трампа ракеты чешутся — Ближайшие сутки станут решающими для сторон, вовлеченных в сирийский конфликт: в понедельник днем президент США Дональд Трамп пообещал в течение 24–48 часов решить, применять или нет военную силу против Дамаска. В Вашингтоне убеждены, что в городе Дума неподалеку от Дамаска было применено химическое оружие, а причастны к атаке сирийские власти, Россия, Иран «или все вместе». Расплату сирийцам Дональд Трамп обещал еще на прошлой неделе, но первыми удар по Сирии в ночь на понедельник нанесли (по данным Минобороны РФ) израильтяне. Целью стала одна из крупнейших сирийских авиабаз Ат-Тифор (Т-4). Как утверждают местные СМИ, на этой базе находятся представители движения «Хезболла», а также военные советники из Ирана и России.

— В Южной Корее президентов преследуют до последнего — Еще одному экс-президенту Южной Кореи грозит многолетнее тюремное заключение: прокуратура предъявила Ли Мён Баку, правившему в 2008–2013 годах, обвинения в коррупции и присвоении госсредств. Это произошло спустя три дня после того, как руководившую страной в 2013–2016 годах Пак Кын Хе приговорили к 24 годам заключения. Профессия президента по-прежнему остается в Южной Корее одной из самых опасных: с 1980 года три политика из восьми, занимавших высший государственный пост, были приговорены к заключению, у троих сели в тюрьму родственники, а один покончил жизнь самоубийством.

— Москва и Вашингтон ищут средство от отсрочки — В пятницу, 12 апреля, в Сенате США должны состояться слушания по поводу утверждения бывшего главы ЦРУ Майка Помпео в должности госсекретаря. По словам источника «Ъ», близкого к Госдепартаменту, после этого внешнеполитические ведомства США и РФ смогут заняться подготовкой встречи двух президентов — Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом источник «Ъ», близкий к Кремлю, признал, что в условиях нынешней конфронтации созвать полноценный двусторонний саммит будет «непросто», и не исключил, что главы государств встретятся только в конце года — «на полях» встречи лидеров стран G20 в Аргентине.

— Русский с китайцами братья на 20 млрд — Фонду развития Дальнего Востока удалось найти партнера для реализации проекта масштабной застройки острова Русский во Владивостоке. По информации «Ъ», более 20 млрд руб. на создание необходимой инфраструктуры и строительство центра для проведения конгрессов и выставок может вложить китайская госкомпания China Communications Construction Corporation (СССС). Проект может оказаться малопривлекательным, так как Русский не пользуется популярностью у туристов, предупреждают участники рынка.

— Экономику нагружают казахстанским углем — Договоренности о выделении Казахстану приоритетных портовых и железнодорожных квот на вывоз угля невыгодны экономике РФ, считают в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ). Это снизит доходы ОАО РЖД и ВВП России на 10 млрд руб. в год, а также потребует сокращения добычи угля в Кузбассе. Приоритет казахстанского угля заложен в правила недискриминационного доступа к портам, объемы транзита в 14 млн тонн в течение 25 лет будут включены в межправсоглашение двух стран. Эксперты и источники «Ъ» настаивают, что Астана должна получить приоритет лишь с условием инвестиций в российские порты и железные дороги.

— Крымских вкладчиков защитили от банка — Банк России отозвал лицензию у среднего крымского банка ВВБ спустя четыре месяца после ввода временной администрации. По информации «Ъ», банку искали санатора, но безуспешно. Крупные крымские банки уже получили опыт санации и пока ввязаться в оздоровление не готовы. Банки, не представленные на полуострове, приходить в Крым не торопятся, опасаясь санкций. По мнению экспертов, история ВВБ показала, что, кроме крупнейших РНКБ и «России», банкам в Крыму рассчитывать на помощь регулятора не стоит.

— «Калашникову» не дали порулить «Вымпелом» — Совет директоров рыбинского судостроительного завода «Вымпел» не поддержал назначение своего крупного акционера — концерна «Калашников» — единоличным исполнительным органом верфи. Против проголосовали представители «Ростеха». Такое решение в «Калашникове» и «Ростехе» объясняют отсутствием разрешения от ФАС, но планируют вернуться к вопросу после его получения. Как отмечают юристы, решение службы носит процедурный характер и не мешает акционерам выбрать на это место иную кандидатуру.

— «НТВ-плюс» настроился на Грузию — Спутниковый оператор «НТВ-плюс» впервые выходит на международный рынок. Вчера компания начала вещание в Грузии, где до конца года планирует набрать не менее 30 тыс. абонентов. На постсоветском пространстве оператор может встретиться с жесткой конкуренцией с локальными игроками и пиратством, предупреждают участники рынка. Выходивший в 2013 году на рынок Киргизии оператор «Орион» свернул проект по этим причинам.

— «Норникель» в тепличных условиях — Один из крупнейших в мире производителей металлов — ГМК «Норильский никель» построит тепличный комплекс в Норильске. Проект может обойтись дороже, чем аналогичные комплексы в центре страны, но рентабельность поддержит доступ компании к дешевым тарифам электроэнергии.

— Онлайн-кинотеатры показали выручку — Объем рынка онлайн-кинотеатров в 2017 году увеличился сразу на 60%, до 7,7 млрд руб., оценивает «ТМТ Консалтинг». Прошедший год стал первым, когда доходы от платной модели превысили рекламную выручку онлайн-кинотеатров. Это также привело к стагнации аудитории сервисов, но через два-три года эксперты ожидают рост количества пользователей.

— «Мой магазин» сбился со счетов — Как стало известно «Ъ», розничная продовольственная сеть «Мой магазин» может прекратить свое существование. Владелец ритейлера — ФПК «Гарант-Инвест» — решил развивать свой девелоперский портфель, включая торгцентры в Москве, и сохранить банковский бизнес. Но для начала компании необходимо рассчитаться с поставщиками «Моего магазина», чей долг приближается к 1 млрд руб.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Российские власти хотят создать офшоры для помощи попавшим под санкции олигархам — Премьер Дмитрий Медведев 9 апреля обещал поручить правительству разработать меры поддержки попавших в санкционные списки США российских компаний. «Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», — заявил он на совещании с вице-премьерами.

— Генпрокуратура связала отравление Скрипалей с делом Березовского — Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос об оказании правовой помощи по фактам покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, сообщил в понедельник представитель прокуратуры Александр Куренной, оговорившись, что сложившаяся практика взаимодействия с Лондоном не сулит эффективного сотрудничества. Более того, как отмечают в Генпрокуратуре, антироссийская кампания в связи с отравлением Скрипаля раскручивается по провокационному сценарию, аналогичному тому, который был использован в деле о покушении в Лондоне летом 2003 г. на бизнесмена Бориса Березовского, ныне покойного. Британские власти также проводят аналогии с обстоятельствами смерти в Лондоне в 2006 г. экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

— Депутаты собрались спасать соцсети от фейковых новостей — В Госдуме в понедельник прошло расширенное заседание комитета по информационной политике. Депутаты вместе с представителями отрасли и общественниками обсудили законопроект о регулировании информации в соцсетях, касающийся распространения в соцсетях недостоверной (фейковой) информации, а также обязанностей иностранных операторов соцсетей создавать свое представительство в России.

— Россияне стали равнодушнее к Сталину — Количество россиян, относящихся к Иосифу Сталину безразлично, выросло за год с 22 до 31%, следует из свежего опроса «Левада-центра». Еще более заметно — в 2–3 раза — увеличилось за два года число респондентов, затрудняющихся ответить на конкретные вопросы о Сталине как «мудром руководителе», победителе в Великой Отечественной войне, «бесчеловечном тиране» или всегда нужном лидере, который «придет и наведет порядок». Больше всего затруднившихся среди молодых людей от 18 до 27 лет. Среди остальных опрошенных по-прежнему доминирует позитивное отношение к Сталину: большинство считает его хорошим руководителем и называет победу в войне его главной заслугой, оправдывающей все ошибки и пороки. Правда, тех, кто винит Сталина в уничтожении миллионов невинных людей, пока еще больше, но их число с марта 2016 г. уменьшилось с 62 до 44% (не согласны с этими обвинениями 16%).

— Министерства растерялись — Крупнейшая в России приватизационная торговая площадка «Российский аукционный дом» (РАД) не прошла технический аудит в Минэкономразвития и министерство не заключило с ней соглашение, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника и топ-менеджер одной из торговых площадок.

— Как город, где нет работы, стал центром экономического роста — Мировая столица производства домов на колесах показывает, какой может быть работающая на полную мощность американская экономика. В г. Элкхарте, штат Индиана, был один из самых высоких уровней безработицы в США.

— ВЭБ потратил почти 100 млрд руб. из бюджета на выплаты по внешним долгам — ВЭБ потратил почти всю годовую субсидию из федерального бюджета в 100 млрд руб. на выплаты по внешним долгам, сообщил «Ведомостям» первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский. Точную сумму он не называл. По словам федерального чиновника, ВЭБ получил в I квартале более 95 млрд руб.

— У государства закончились средства на льготный автолизинг — В начале апреля лизинговые компании приостановили прием заявок по госпрограмме льготного автолизинга, рассказали «Ведомостям» три человека в автомобильной, дилерской и лизинговой компаниях. Закончились средства, запланированные на эту программу в 2018 г., — 4 млрд руб., объясняют два собеседника.

— Сбербанк объяснил, как его могут затронуть новые санкции — Общий размер риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций (SDN) минфина США от 6 апреля, составляет менее 2,5% активов, сообщил «Ведомостям» зампред правления банка Александр Морозов. Требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношения к компаниям, включенным в санкционные списки, указал он, заверив: «Менеджмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка».

— В России снова дорожает топливо на заправках — Со 2 по 9 апреля на московских АЗС резко подорожало топливо: средняя цена дизельного топлива выросла на 15 коп. до 40,5 руб. за 1 л, бензина Аи-92 — на 10 коп. до 38,75 руб., Аи-95 — на 12 коп. до 41,96 руб., следует из данных Московской топливной ассоциации. Цены подняли все независимые и входящие в нефтяные компании сети АЗС, за исключением «Лукойла» и «Газпром нефти». Для сравнения: в предыдущие четыре недели топливо дорожало в основном на 1 коп. в неделю, максимум — на 5 коп. Всего ассоциация мониторит цены 12 сетей АЗС.

— Крупнейшие торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов питания — Около половины из 1500 поставщиков продукции животного происхождения не подтвердили крупнейшему российскому ритейлеру Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий» или же вовсе ее не внедрили. Об этом сказано в сообщении X5. Похожие цифры и у ее основного конкурента, краснодарского «Магнита», только 50% его поставщиков зарегистрированы в системе, рассказал «Ведомостям» представитель этой торговой сети.

— На бирже санкции: Россия со скидкой — Российский рынок, устоявший в пятницу, в понедельник отыгрывал санкции США. Индекс Мосбиржи снизился на 8,34% до 2090,88 пункта, индекс РТС — на 11,44% до 1094,88 пункта. Сильнее всех подешевели акции «Сафмара» (-26,06%), UC Rusal (-20,35%), «Мечела» (-19,26%) и «Полюса» (-17,04%). Из-за резкого снижения цены Московская биржа вводила дискретные аукционы по акциям UC Rusal, «Мечела» и «Полюса». Сильно сократилась и капитализация Сбербанка: обыкновенные акции упали на 17%, префы — на 13,4%. В течение дня падение котировок банка превышало 20%.

— Visa и Mastercard упростят переводы денег для россиян — Международные платежные системы Visa и Mastercard готовятся запустить в России сервис переводов с карты на карту. Для этого достаточно будет ввести лишь номер телефона получателя средств. Об этом «Ведомостям» рассказали два банкира, которым поступило предложение подключиться к платформам.

— Почему наставничество часто только формальность — Большинство крупных промышленных предприятий уверяет, что у них действует система наставничества. На конкурс лучших практик на форуме «Наставник» поступило больше 1000 заявок. В шорт-лист программ наставничества на производстве вошло 15 компаний, победили «Северсталь», Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, группа ЧТПЗ) и «Щекиноазот». Гендиректор Агентства стратегических инициатив (организатора конкурса) Светлана Чупшева объяснила, что эксперты оценивали, насколько эти практики воспроизводимы, регламентированы ли они в нормативных документах компании и результативны ли.

— Последний санкционный удар США по России стал самым чувствительным — Российский фондовый рынок раньше не реагировал так нервно на санкции, хотя, например, секторальные санкции 2014 г. ограничивали возможности крупнейших российских банков и энергетических компаний привлекать средства с международных рынков капитала. Распродажа, которую инвесторы устроили в понедельник, 9 апреля, сравнима разве что с обвалом рынка 3 марта 2014 г., когда Совет Федерации дал президенту России право использовать Вооруженные силы за рубежом, т. е. на Украине. То решение, ставшее причиной событий, которые и привели к санкциям, и последние меры США спровоцировали обвал российских индексов примерно на 10% (см. статью на стр. 10).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Бендерлоги — Каждое десятое преступление совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенники используют любые лазейки: доверчивость граждан, несовершенство законов, рассказал «РГ» главный полицейский следователь страны Александр Романов.

— Сам себе садовод — Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ ответила на особенно актуальный в связи с началом дачного сезона вопрос — как надо поступать с теми, кто, пользуясь в полной мере услугами садового товарищества, не желает становиться его членом и платить общие взносы?

— Психическая атака — Как и предполагали ранее в российском военном ведомстве провокация с якобы проведенной химатакой в Сирии будет активно продвигаться США и их партнерами для оправдания возможного массированного удара.

— Обычная необычная история — За три недели до поездки в Лиссабон Юлия Самойлова пригласила друзей и поклонников на российскую вечеринку «Евровидения». В интервью «РГ» она рассказала о своей новой книге, подготовке к конкурсу и важных советах от бывших участников «Евровидения».

— В тоннах и рублях — Урожай 2018 года может превысить 100 млн тонн зерна, сказал на встрече с Владимиром Путиным глава Минсельхоза Александр Ткачев. «И конечно, мы очень надеемся, что доходы крестьян увеличатся», — добавил он.

— Встреча дома — В Доме приемов МИД на Спиридоновке состоялась неординарная встреча: министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с дипломатами, высланными из западных стран в связи с «делом Скрипаля». Глава внешнеполитического ведомства пообещал собравшимся, что их вынужденный отпуск не будет продолжительным.

— Слабому — сила — Конституционный суд РФ разъяснил порядок применения своих решений. Соответствующий документ публикует «РГ». КС РФ указал, что суды общей юрисдикции или арбитражные не вправе не исполнять его решения.

— 5G выходит на частоты — Минкомсвязь подготовит аукционы для операторов связи радиочастот 5G. Получив частоты, операторы начнут строить сети для сверхбыстрого Интернета по всей России, а не только в пилотных зонах.

— Вектор поддержки — США посредством санкций нелегитимными средствами продвигают собственные коммерческие интересы, считает Дмитрий Медведев. Россия оставляет за собой право ответа, подчеркнул он.

— Мобильная защита — Адвокатская палата Москвы разработала специальную компьютерную программу, которая будет распределять адвокатов по делам, если вызов приходит от суда или следствия.

— Рамка — Никто не знает, какую внешнюю и внутреннюю политику будет проводить Путин. Об этом без конца гадают — как гадают и о составе правительства. Действительно, пространство маневра у Путина широко. Но все-таки некоторые рамки есть. Они заданы объективными обстоятельствами 2018-2024 годов. Некоторые тренды отчетливо видны и по имеющимся действиям Путина.

— Полет продолжается — Правительством принято решение о выделении дополнительных средств на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в 2018 году.

— Гости Меджлиса — Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетила Иран. В ходе визита парламентарии стран обсудили развитие отношений на фоне попыток американского вмешательства.

— Правила хорошего торга — Каждый пятый нефтяной контракт России с Китаем может перейти с бумаги на биржу. Однако опрошенные «РГ» эксперты, исходя из мирового опыта, считают, что это будет крайне сложно сделать.

— Острава ждет — Чешские самолеты L-410 для региональной авиации будут производить в России. «Переезд» начнется в этом году, а в 2019-м первые самолеты уже уральского производства планируют поставлять заказчикам.

— Город умнеет улицами — Помимо традиционных сырьевых товаров на японском рынке уже закрепились наши рыба и морепродукты. Взамен Страна восходящего солнца предлагает трансфер технологий, рассказал «РГ» посол России в Японии Михаил Галузин.

— Скачки давления — Курс рубля на Московской бирже в понедельник падал до декабрьского минимума к доллару. Евро дорожал к рублю до максимума за последние полтора года. Эксперты оценили дальнейшее движение курсов валют.

— Когда все решали минуты — 9 апреля исполнилось 80 лет со дня рождения Виктора Черномырдина. Вице-премьер в его правительстве Виталий Игнатенко рассказал, как в ситуации с захватом заложников в Буденновске Черномырдин принял весь удар на себя.

— Металл не гнется — В условиях новых санкций США финансовые ресурсы для российских компаний подорожают еще больше, считают эксперты, опрошенные «РГ». Но они не склонны к пессимизму. Тот же мировой рынок алюминия, прогнозируют специалисты, после неизбежной лихорадки должен быстро вернуться в норму.

— Не учить — дороже — С понедельника по всей России стартовала «Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи», которую проводят в рамках проекта минфина и Всемирного банка четвертый год подряд.

— Деньги с возвратом — Более 180 миллиардов рублей получили россияне в прошлом году в виде налоговых вычетов, сообщили «Российской газете» в Федеральной налоговой службе (ФНС). Число обратившихся выросло на 8 процентов, благодаря улучшению условий предоставления вычетов и росту информированности населения.

— Вам вопросы от ГАИ — Инспекторы ГИБДД при проверке дорожных и транспортных организаций будут задавать специально подготовленные вопросы. Соответствующий приказ, размещенный для общественного обсуждения, разработали в МВД.

— Дом припечатают — Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость в Росреестре. Такая инициатива сейчас рассматривается в Госдуме. Законопроект также предлагает ввести ответственность нотариусов за нарушение сроков подачи документов.

— Доходы ушли в минус — 9 апреля в медиацентре «Российской газеты» состоялась тринадцатая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России, посвященная реальным доходам населения, которые уже четыре года подряд продолжают падать. За 2017 год снижение составило 1,7%, и в ближайшее время оснований для роста нет.

— Сигнал тревоги отключили — Проведенные после кемеровской трагедии проверки мест массового пребывания людей дали невеселые результаты. На многих объектах выявлены не только нарушения противопожарной безопасности, но и неисполнение Закона «О противодействии терроризму».

— «Калибры» идут на экспорт — 11 апреля в городе Ченнаи откроется выставка сухопутных и военно-морских вооружений «Дефэкспо Индия-2018». Российская экспозиция — одна из самых крупных и интересных.

— Лондон не слышит — Генпрокуратура РФ предложила Великобритании сотрудничество по делу об отравлении Сергея Скрипаля, но в Лондоне другие подходы. Об этом заявил заместитель Генпрокурора Саак Карапетян. «Мы хотим сотрудничества, предлагаем сотрудничество, но там другие причины и другие взгляды на это», — сказал Карапетян.

— Опасное жилье — В столице в минувший выходной задержали человека, который, как думают сыщики, попытался прибрать к рукам квартиру пожилой женщины и ее сына. Фамилию задержанного, как и фамилию жертв, пока правоохранители не называют. Этим собственникам московского жилья несказанно повезло — правоохранители успели, что называется, в последний момент и не только смогли сохранить людям жилье, но, возможно, и жизнь.

— Для кого звучит призыв — Главный военный прокурор Валерий Петров в интервью «РГ» ответил на самые острые вопросы призывников. «Если абитуриент поступил на заочное обучение, то при переводе на очную форму ему может быть дана отсрочка», — рассказал Петров.

— Предложено вылечить — Пресненский суд Москвы начал процесс по делу о нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

— Вышли на пороговые значения — Минфин предлагает снизить порог беспошлинной интернет-покупки до 200 евро с 2019 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Угон с эскортом — Выходцы из Средней Азии при помощи современных электронных приборов угоняли престижные иномарки. В Балашихе они разбили стекло иномарки, завели двигатель и скрылись на похищенном авто.

— Совбезы соберутся в полночь — В ночь на 10 апреля в Нью-Йорке пройдет сразу два заседания Совбеза ООН. На первом из них, созванном по инициативе России, обсудят угрозу международному миру. Второе подготовлено США и Великобританией в связи с неподтвержденной химической атакой в Сирии.

— Животные правят — В японском городке Адзигасава пес акита-инупо кличке Васао был переизбран начальником местной железнодорожной станции.

— Ступени в небо над Варшавой — В Варшаве во вторник откроют памятник жертвам авиакатастрофы, в которой погиб, в том числе, президент Польши Лех Качиньский. Хотя с тех пор прошло восемь лет, семьи погибших сетуют, что гибель их близких до сих пор используется властями в политических целях.

— Лучшие годы Армении — Понедельник в центре Еревана был больше похож на воскресенье. Много народа, явно не спешившего на работу. Музыка. «Виноват» в этом был лишь один человек — Армен Саркисян. В понедельник он вступил в должность президента Армении.

— Будапешт курс не меняет — Правоконсервативной венгерской партии «ФИДЕС» во главе с действующим премьером Виктором Орбаном вновь не придется искать новых союзников для коалиции.

— Жилье по-копейски — Самую дешевую «однушку» в России можно купить за 100 тысяч рублей. Площадь квартиры составляет 30 квадратных метров, находится она в Копейске Челябинской области. Правда, это жилье в строящемся доме.

— Премия за первенца — В Башкирии изменят порядок выделения 300 тысяч рублей семьям, родившим первенца с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года. Как пояснил вице-премьер правительства — руководитель госкомитета РБ по строительству и архитектуре Андрей Трухан, благодаря новым правилам данной субсидией смогут воспользоваться больше людей.

— Распустила руки? — Причиной скандала стал короткий ролик, снятый на камеру мобильного телефона в стенах детской больницы Новосибирска. Вначале на видео сложно разобрать что-то кроме больничного коридора, затем объектив фокусируется на ширме, за которой женщина-медик осматривает младенца. Вдруг она резко переворачивает ребенка, затем хватает за ногу и буквально швыряет на стол. Эти кадры стали поводом для возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

— Вода идет на север — Резкое повышение дневных температур воздуха и большие запасы снега приводят к тому, что большая вода постепенно перемещается с южных районов Центрального федерального округа России все более и более на север.

— Забрали за долги — Многодетная семья из Усть-Донецкого района Ростовской области лишилась единственного источника дохода из-за незаконных действий банка, который несколько месяцев удерживал детские пособия в счет погашения долга микрокредитной организации.

— Дело на миллион — Орловская прокуратура обязала чиновников выплатить подъемные 18 молодым медикам. Компенсация в один миллион рублей предусмотрена законом за переезд на работу в сельскую местность. В рамках федеральной программы «Земский доктор» медикам, трудоустроившимся на селе, положена бюджетная единовременная выплата в один миллион рублей. Из них 60 процентов перечисляет ФОМС, а остальное доплачивает региональная казна.

— МГУ взял «золото» — 70 российских университетов вошли в международный рейтинг вузов RUR-2018. Самые лучшие показатели оказались у МГУ, он на 153-м месте и попал в так называемую «золотую лигу».

— Из пункта А в пункт Б — Через неделю-две будет готов доработанный проект стандартов для средней школы. Его снова вывесят на всеобщее обсуждение. Об этом рассказал директор департамента государственной политики в сфере общего образования минобрнауки Андрей Петров.

— Ребенка оценили — Минобрнауки предлагает изменить порядок учета индивидуальных достижений при поступлении в вузы. Молодым мамам, которым не больше 23 лет, и впервые получающим высшее образование в бакалавриате или специалитете предлагается прибавлять до 3 баллов. Документ сейчас находится на общественном обсуждении. Если он будет принят, то вступит в силу через год, речь идет о 2019-2020 учебном годе.

— Медаль потяжелела — Минобрнауки России разработало проект изменений порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», где предусмотрено, что медаль будут получать лишь те ученики, которые успешно сдали ЕГЭ. Эта мера ужесточит правила выдачи медали, и случаи, когда ученики в некоторых регионах, особенно в небольших сельских школах, получали золотые медали, а потом не могли сдать ЕГЭ даже на «4», будут исключены.

— Космос — это мы! — Какой позывной был у первой женщины-космонавта Валентины Терешковой? Сколько космонавтов побывало на МКС за 20 лет? В чем советский челнок «Буран» оказался лучше американского «Спейс шаттла»? Об этом ребята узнают на Гагаринском уроке «Космос — это мы!», который пройдет в День космонавтики не только в школах и детсадах России, но и в 81 стране мира.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Погребальный минимум — За покупку более дорогого гроба Минстрой предлагает отказывать в предоставлении гарантированного перечня похоронных услуг.

— Минздрав назвал регионы с самой низкой и самой высокой смертностью — Самые низкие показатели смертности — в Ингушетии, Чеченской Республике и Ямало-Ненецком автономном округе. Самые высокие — в Псковской, Новгородской и Тверской областях. Такие данные по итогам прошлого года приводит Минздрав. Снижение уровня смертности произошло в 79 субъектах. Чиновники объясняют это ранней диагностикой заболеваний и улучшением качества жизни.

— Маникюр вписали в ГОСТ — Мастерам маникюра и педикюра предпишут отказывать в услугах клиентам с заболеваниями ногтей. Им также поднимут профессиональную планку, установив необходимый 250-часовой срок обучения. Такие требования содержатся в национальном стандарте на ногтевой сервис, который с октября 2018 года впервые заработает в России. Эксперты отмечают, что сейчас поступает много жалоб не только на качество маникюра, но и на заболевания, развившиеся после похода в ногтевую студию.

— Россияне стали реже пользоваться банкоматами — С 2012 года объем операций россиян по платежным картам вырос вдвое — до 41,84 трлн рублей. Их количество за этот период увеличилось в 3,5 раза — до 20,4 млрд, свидетельствуют данные Банка России, с которыми ознакомились «Известия». Доля трансакций по безналичной оплате товаров и услуг в их общем объеме растет, а по снятию наличных в банкоматах — снижается. По мнению экспертов, этому способствует развитие платежной инфраструктуры и появление бесконтактных систем оплаты. Сейчас безналичные платежи в рознице занимают 38% всего оборота, но в ближайшие годы их доля может превысить 50%.

— И снова крайние — Почти 40% жителей Дальнего Востока подумывают о переезде в другие регионы, утверждают социологи. И это при миллиардных вложениях в развитие макрорегиона, о первостепенной важности которого не перестают говорить власти.

— Иностранцам-контрактникам упростят получение гражданства — Министерство обороны (МО) облегчит получение российского гражданства для иностранцев, служащих в Вооруженных силах РФ. Военное ведомство в начале апреля разработало проект приказа, упрощающего эту процедуру. Теперь о российском паспорте для солдата-иностранца будет ходатайствовать не Генштаб, а Главное управление кадров МО. Новая процедура коснется граждан республик, ранее входивших в состав СССР. Эксперты считают, что упрощение процесса натурализации поможет комплектовать армию высококвалифицированными кадрами.

— За сгоревший танк виновные заплатят в рассрочку — Военнослужащие получат возможность в рассрочку компенсировать армии ущерб из-за сгоревшего по их вине танка или разбитого самолета. Льготой смогут воспользоваться солдаты и офицеры, признавшие свою вину. Им необходимо будет подписать письменное обязательство о компенсациях и согласовать график выплат.

— Загрузка морских портов выросла до 10-летнего рекорда — В прошлом году российские морские порты нарастили свою загрузку до 76,7%. Этот уровень стал наивысшим за последние десять лет, следует из данных ФГУП «Росморпорт», с которыми ознакомились «Известия». Увеличение оборота происходит в первую очередь благодаря росту перевалки зерна, угля и удобрений, говорят эксперты. По их мнению, к 2022 году загрузка портов имеет все шансы достичь 80–84% — максимумов середины 2000-х годов.

— Рождение по мукам — В Екатеринбурге 5 апреля возбудили уголовное в отношении сотрудников органов опеки, которых подозревают в торговле детьми. По версии следствия, соцработники пользовались служебным положением для того, чтобы передавать воспитанников в семьи за вознаграждение. В тот же день в столице задержали женщину, попытавшуюся продать годовалого сына за 1,2 млн рублей.

— Глубоководные войска — На Северном флоте создана глубоководная дивизия. В состав этого соединения входят малогабаритные атомные глубоководные станции (АГС), способные работать на глубинах до шести тысяч метров. Также в нем имеются субмарины — носители АГС и большое количество роботизированных подводных комплексов. Наиболее закрытое соединение в вооруженных силах фактически напрямую подчиняется министру обороны.

— «Если что-то понадобится, Россия всегда рядом» — Министр обороны Сербии Александр Вулин — о военном сотрудничестве с Москвой, ситуации в Косово и антироссийской истерии.

— Пионеры атома — В апреле 75 лет исполняется одному из самых известных и статусных научных учреждений в стране — Курчатовскому институту. В начале 1940-х его сотрудники стояли у истоков развития атомной энергетики в стране и приняли участие в создании атомной бомбы. Однако работа института и его руководителя Игоря Курчатова этим совсем не ограничивалась: в разные годы именно благодаря им в СССР появился собственный атомный флот, первая АЭС и даже… первый интернет.

— Рубль готовится к реваншу — Рубль способен вернуться к отметке 59 за доллар при цене нефти в $55 за баррель. Для дальнейшего снижения национальной валюты нет фундаментальных причин, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. В понедельник курс доллара превысил 60 рублей впервые с ноября 2017 года. В это же время акции многих российских компаний падали на бирже. После публикации нового санкционного списка от бумаг отечественных холдингов избавлялись иностранные инвесторы. Аналитики считают, что это не связано с макроэкономическими показателями, а является эмоциональной реакцией на введение ограничений со стороны США. Государство в случае необходимости готово поддержать компании, попавшие в черный список, уже заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Встретили огнем — Израильский налет на иранскую базу в провинции Хомс показал новые возможности сирийской ПВО.

— Колдунов оставили в эфире — В Госдуме пока не намерены ограничивать рекламу услуг магов, гадалок и экстрасенсов в СМИ. Соответствующий законопроект планируется отклонить из-за неопределенности формулировок, сообщили «Известиям» в профильном комитете ГД. Автор инициативы заявил «Известиям», что после обсуждения проекта на пленарном заседании документ может быть доработан. Проблема актуальна и требует вмешательства государства, уверены эксперты.

— Премьер-министр Сирии посетит Крым — Премьер-министр Сирии Имад Хамис принял приглашение посетить IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Об этом «Известиям» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что одной из главных тем предстоящего мероприятия станет послевоенное восстановление ближневосточной страны.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Черный понедельник Дерипаски — Новые санкции США наиболее сильно ударили по UC Rusal Олега Дерипаски. Акции второго в мире производителя алюминия упали на Гонконгской бирже на 50%, он рискует потерять покупателей и давних партнеров.

— Жертвы второго порядка — Первые последствия новых санкций США не заставили себя ждать: остановлены торги бумагами En+, Rusal предупредила о дефолтах, а «Ренова» сокращает долю в иностранных «дочках» до уровня ниже 50%. РБК оценил, чего еще можно ждать.

— Тулеев возвращается в политику — Аман Тулеев возглавит Совет народных депутатов Кемеровской области. Его решение вернуться в политику после отставки с поста губернатора вызвало неоднозначную реакцию — эксперты говорят о рисках конфликта с новым главой региона.

— Думский ультиматум — Президент США за 48 часов решит, как ответит на якобы имевшую место химическую атаку в сирийском городе Дума. Среди тех, кому он угрожает, — Россия. Эксперты не исключают ударов США по Сирии.

— Обвальные последствия — Американские санкции вызвали обвал на российском фондовом рынке. Сопоставимого падения индексов ММВБ и РТС не наблюдалось с кризисного декабря 2014 года. Падение распространилось на валютный рынок и рынок госдолга.

— Экс-шпиона сравнили с экс-олигархом — В Генпрокуратуре нашли схожесть дела об отравлении Скрипалей с делом о попытке отравления Березовского в 2003 году. Политологи уверены, что заявление прокуратуры рассчитано на внутреннюю аудиторию, а не на Запад.

— С заниженной самооценкой — Отечественные университеты не вошли в сотню лучших учебных заведений мира, согласно рейтингу отечественного RUR Agency. Самый высокий результат у МГУ им. Ломоносова — 153-е место.

— Как нужно реформировать российское образование — Хорошо образованные граждане станут источником спроса на более качественные институты, что ускорит модернизацию общества — ЦСР и Высшая школа экономики опубликовали доклад «12 решений для нового образования». В нем изложены основные позиции, сформулированные в ходе работы над предложениями для стратегии развития страны, которые ЦСР разработал по поручению президента.

— Трамп вооружился политиком кнута — В разгар кризиса в отношениях США с Россией, Ираном и КНДР советником Трампа по национальной безопасности стал Джон Болтон, призывавший Вашингтон первым нанести удар по Пхеньяну и применить к Москве «непропорциональные» меры.

— Соцсети пострадают за других — Новый законопроект об ответственности соцсетей, перевнесенный в Думу, предлагает возможность их блокировки за отказ удалять противоправную информацию. Эксперт говорит, что если законопроект не уточнят, то работать он не будет.