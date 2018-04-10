Промышленность начнет использовать цифровые двойники реальных изделий

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Российская промышленность к 2020 году начнет использовать цифровые двойники реальных продуктов и производства, сообщил РИА Новости лидер рынка «Технет» Национальной технологической инициативы, проректор СПбПУ Петра Великого Алексей Боровков.

Введение на законодательном уровне разрешений на «цифровую сертификацию» продукции к 2020 году заложено в дорожную карту по снятию административных барьеров рынка «Технет», утвержденную правительством.

Цифровой двойник — это виртуальный образ реального объекта, который ведет себя на всех эксплуатационных режимах, включая нормальные условия и аварийные ситуации, так же, как и реальный объект. Он экономит разработчикам значительное количество времени и финансов на натурные испытания и перепроектирование продукции.

Специально организованный процесс «цифровой сертификации» позволит проводить разработку цифровой модели изделия на всех этапах жизненного цикла и виртуальные испытания на виртуальных стендах и полигонах, начиная от новых моделей автомобилей, ракет, самолетов и заканчивая кофеварками или пылесосами.

"После выполнения тысяч и десятков тысяч виртуальных испытаний кузов нового автомобиля, к примеру, можно испытать в натурных краш-тестах один раз, естественно, после учета всех особенностей автомобиля и его производства в цифровом виде, то есть с помощью цифрового двойника", — отметил Боровков.

По его словам, процесс цифровой сертификации откроет двери развитию такого вида транспорта, как электрический. «У электротранспорта ключевой характеристикой является снижение массы кузова. Чем легче ты делаешь кузов, с сохранением всех показателей по прочности, безопасности, жесткости, вибрации, акустике, шумам, тем больше ты берешь на борт батарей. И для этого все испытания делаются в цифре, потому что если все делать в бумажном виде, а испытывать в натурных условиях, то можно потерять не столько время, сколько все позиции на рынках», — считает собеседник агентства.

"Одна из самых главных задач — национальные стандарты по использованию цифровых моделей в проектно-конструкторской и эксплуатационной документации на всех этапах жизненного цикла изделия, вторая новация — закрепление политики указания на функциональные свойства, а не на конкретный вид материала", — комментирует принятую дорожную карту директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков

Он пояснил, что за этим скрывается, например, возможность использования аддитивных технологий в реальной промышленности и существенное сокращение сроков строительных работ. «Или, говоря еще проще, легализация 3D-принтеров и безбумажное строительство», — добавил Песков.