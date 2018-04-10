Незаконные парковочные ограждения демонтировали во Владивостоке в районе Жариковского сквера

На ограждения пожаловались горожане.

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Шесть незаконных парковочных ограждений демонтировали специалисты МБУ «Содержание городских территорий» вчера, 9 апреля. Жалобы на металлические конструкции на улице Светланской, 123 поступили в администрацию города от жителей Владивостока

«Наша проверка показала, что конструкции установлены незаконно, — рассказал начальник отдела земельного контроля и осмотра зданий управления градостроительства и архитектуры Владимир Горбатенко. — Земля в этом месте неразграниченная, находится в ведении департамента градостроительства и земельных отношений Приморского края . Найти тех, кто эти конструкции установил, не удалось. Предполагаем, что это физические лица сделали для собственного удобства».

Все шесть конструкций были оперативно демонтированы и вывезены на склад временного хранения. По закону, если владелец появится и захочет их вернуть, то это произойдёт только после оплаты стоимости демонтажа и хранения.

Снос и демонтаж незаконных объектов ведется во Владивостоке последние восемь лет. За эти годы на склад временного охранения вывезены сотни торговых павильонов, незаконных рекламных конструкций, гаражей и заборов. Информация о таких объектах публикуется в разделе объявлений на официальном сайте администрации Владивостока. Благодаря этой планомерной работе городские территории становятся более чистыми и благоустроенными.

Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна еще и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никаких гарантий качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят никаких налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.