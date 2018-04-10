Пользователи Twitter устроили флешмоб со звездами. Досталось и Герману Клименко и Дэдпулу

Пользователи микроблога Twitter, которые проживают в разных странах Азии, устроили в начале апреля флешмоб с использованием символов Юникода (кодировка, позволяющая применять в тексте различные символы при помощи программного кода). После того как в ноябре прошлого года администрация сервиса увеличила максимальную длину сообщений, блогеры начали прибегать к функциям Юникода.

При помощи набора символов, изображающих звездочки, азиаты начали украшать обычные снимки. Коллажи разной степени сложности демонстрировали умения мастеров блогинга подбирать элементы в соответствии с композицией.

･ ｡ ☆∴｡ * ･ﾟ*｡★･ ･ *ﾟ｡ * ･ ﾟ*｡･ﾟ★｡ ☆ﾟ･｡°*. ﾟ * ﾟ｡·*･｡ ﾟ* ﾟ *. ｡☆｡★ ･ * ☆ ｡･ﾟ*. ｡ * ★ ﾟ･｡ * ｡ ･ ﾟ☆ ｡ pic.twitter.com/iMohJpM3Da

— Nin (@r_ricc0318) April 6, 2018

･ ｡ ☆∴｡ * ･ﾟ*｡★･ ･ *ﾟ｡ * ･ ﾟ*｡･ﾟ★｡ ☆ﾟ･｡°*. ﾟ * ﾟ｡·*･｡ ﾟ* ﾟ *. ｡☆｡★ ･ * ☆ ｡･ﾟ*. ｡ * ★ ﾟ･｡ * ｡ ･ ﾟ☆ ｡ pic.twitter.com/AzOdAESy4e

— Jimmy (@jfwong) April 4, 2018

Чуть позже флешмоб стал предметом внимания западного сегмента аудитории. Созерцание, присущее аудитории, воспитанной в духе Восточной культуры, сменилось иронией и шутками. Пользовали тут же начали делать коллажи юмористического содержания и мемы. В ход пошли не только космические тела, но и пчелки.

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— Meddy (@meridianum) April 4, 2018

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— Flora underscore Flora %F0%

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%A6%8B (@Flora__Flora) April 8, 2018

6 апреля к акции подключилось и русскоязычное население сервиса. В их постах звездочки и искры сопровождали запуски ракет Илона Маска, традиционные символы русской культуры и обыгрывали призыв советника президента РФ Германа Клименко пользователям Telegram переходить на ICQ, если мессенджер будет заблокирован. Даже Владимир Ильич не остался без внимания.

･ ｡ ☆∴｡ * ･ﾟ*｡★･ ･ *ﾟ｡ * ･ ﾟ*｡･ﾟ★｡ ☆ﾟ･｡°*. ﾟ ﾟ｡·*･｡ ﾟ* ﾟ *. ｡☆｡★ ･ * ☆ ｡･ﾟ*. ｡ * ★ ﾟ･｡ * ｡ ･ ﾟ☆ ｡ ｡･ﾟ*. * ★ ﾟ･｡ * pic.twitter.com/HzVli5r0f3

— English Russia (@EnglishRussia1) April 8, 2018

Как и в случае с любым флешмобом, набирающим обороты, акцию со звездочками поддержали и SMM-специалисты

крупных брендов.

･ ｡ ☆∴｡ • ･ﾟ•｡★･ ･ •ﾟ｡• ･ ﾟ•｡･ﾟ★｡ ☆ﾟ･｡°•. ﾟ •ﾟ｡·•･｡ ﾟ• ﾟ •. ｡☆｡★ ･ •☆ ｡･ﾟ•. ｡ • ★ ﾟ･｡ • ｡ pic.twitter.com/YtnWUCwNMr

Starbucks Russia (@StarbucksRussia) April 9, 2018

Флешмобы с большим количеством участников регулярно проводятся среди пользовательской базы крупных сервисов. Зачастую подобные акции раскрывают существование важных социальных проблем. На прошлой неделе мы рассказывали о флешмобе #churchtoo, в рамках которого жертвы сексуального насилия со стороны священнослужителей, рассказывали свои откровенные истории.