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Испытания светового меча показали на видео
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Испытания светового меча показали на видео 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Поклонники знаменитой саги «Звездные войны» решили воплотить в жизнь мечту любого джедая и создали работающий световой меч. Возможности грозного оружия они продемонстрировали в эффектном видеоролике.
Клинок легко вскрыл дверь, прорезав в ней круглое отверстие. Съемка велась одновременно снаружи и изнутри. Раскаленный материал капает под ноги «джедаю», а лезвие прожигает препятствие. Все происходит, как в кино.
В основе джедайского меча — стержень из металла и обмотка из проволоки, созданной из сплава хрома, железа и алюминия. Питание обеспечивает мощная батарея. В боевое состояние оружие приводится нажатием кнопки.
В процессе демонстрации были поочередно разрезаны голова манекена, бутафорский шлем штурмовика и другие предметы. Дверь, которую вскрыли мечом, была деревянной, но знание этого факта не портит визуального эффекта.
Правоохранительные органы города Ярославль проводят проверку по факту драки на детском празднике в местном кафе. После происшествия госпитализировали отца одного из детей и аниматора, который работал в костюме Дарта Вейдера из киносаги «Звездные войны».
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