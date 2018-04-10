Испытания светового меча показали на видео

Поклонники знаменитой саги «Звездные войны» решили воплотить в жизнь мечту любого джедая и создали работающий световой меч. Возможности грозного оружия они продемонстрировали в эффектном видеоролике.

Клинок легко вскрыл дверь, прорезав в ней круглое отверстие. Съемка велась одновременно снаружи и изнутри. Раскаленный материал капает под ноги «джедаю», а лезвие прожигает препятствие. Все происходит, как в кино.

В основе джедайского меча — стержень из металла и обмотка из проволоки, созданной из сплава хрома, железа и алюминия. Питание обеспечивает мощная батарея. В боевое состояние оружие приводится нажатием кнопки.

В процессе демонстрации были поочередно разрезаны голова манекена, бутафорский шлем штурмовика и другие предметы. Дверь, которую вскрыли мечом, была деревянной, но знание этого факта не портит визуального эффекта.