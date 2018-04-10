Билл Косби заплатил миллионы долларов по обвинению в изнасиловании

Актер Билл Косби заплатил Андреа Констанд, которая обвиняет его в изнасиловании, $3.4 млн, сообщает Chicago Tribune.

Сообщается, что в понедельник, 9 апреля, состоялось новое слушание по делу Косби в суде по гражданским делам города Норристаун. Во время слушания судья постановил озвучить сумму соглашения — ранее она держалась в секрете обеими сторонами.

"Это дело о доверии. Это дело о предательстве, которое привело к сексуальному насилию по отношению к женщине по имени Андреа Констанд", — сказал окружной прокурор Кевин Стил.

Восьмидесятилетнего Косби обвиняют в том, что в 2004 году он дал наркотики и изнасиловал бывшую сотрудницу Университета Темпл Андреа Констанд. Она утверждает, что Косби дал ей таблетки, от которых она потеряла контроль над своим телом и не смогла остановить актера, когда он совершал над ней действия сексуального характера.

Также отмечается, что против актера выдвинули обвинения десятки женщин, однако у большинства из этих обвинений нет судебной перспективы.