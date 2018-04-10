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ФБР провело обыск в офисе адвоката Трампа
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ФБР провело обыск в офисе адвоката Трампа 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Агенты ФБР пришли с обысками в офис личного адвоката президента США Дональда Майкла Коэна. По данным СМИ, ордер был получен по запросу спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего так называемое «российское дело».
По словам адвокатов, прокуратура США изъяла личную переписку между Коэном и его клиентами. В распоряжении ФБР оказались материалы о деньгах, которые в 2016 году Коэн перевел порнозвезде Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс), заявившей, что она состояла в интимной связи с Трампом.
Защита Коэна назвала действия правоохранительных органов «неприемлемыми». Ранее адвокат передал конгрессу США документы, на которые не распространяется действие принципа адвокатской тайны.
Как ранее писал «ФедералПресс», США признали, что Россия не принимала участие в кибератаке на электронные системы регистрации избирателей в Аризоне в ходе президентской кампании 2016 года. Россия подозревается в попытке вмешательства в выборы президента США.
Фото: Flickr.com, Gage Skidmore
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