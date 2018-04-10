9 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Олег и Марина Газмановы, а также Валерия и Иосиф Пригожин, показали нежные семейные фотографии. Кирилл Сафонов похвастался утренним снимком: «Как же не хотелось с утра покидать свой вигвам…». Нюша — тоже.
Максим Галкин поделился историей своей семьи:
А Максим Фадеев — изложил историю своей бороды.
Анастасия Волочкова и ее дочь делятся совместными фотографиями в купальниках. Максим Виторган призывает тепло в плавках, на шезлонге и в снегу: «Топлю за весну!» Ксения Собчак, тем временем, отдыхает с подругами в США.
Мама Тимати показала милое фото внучки и ее друга: «Алиса Тимуровна и Сан Саныч. Невероятно колоритные личности!». Яна Рудковская опубликовала милое видео: «Сладкая парочка стесняшек) Ариша, маленькая принцесса, еще раз тебя с днем рождения! Пусть все твои мечты сбываться, мы тебя очень любим».
Екатерина Волкова показала архивное фото с мужем: «8 или 9 лет? 8 официально, а 9 как мы встретились. Ты человек сюрприз и умеющий их делать. Даже сегодня я получила ромашки, которые появляются только в июне. Люблю тебя, моя забота, мой тыл, мое счастье и порой моя нервотрепка. С днем нашей семьи 9.04.2010-2018».
Юлия Высоцкая поделилась романтичным видео: «И воздух, и ветер, и утро, и вечер… #настроение #аэтавселетает #дыши #бываютпонедельникикакбудтобысубботы».
Фото: instagram