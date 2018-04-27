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26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 43 минуты назад
Фото: Passion.ru
Альбина Джанабаева пожелала всем хорошего настроения: «Привет дорогие! Сегодня в Москве дождь, а хочется яркости и солнца! Поэтому всем отличного настроения), и все цветы мира».
Пинк поделилась милой запиской от своего коллеги Джона Бон Джови:
Виктория Бекхэм тоже получила записку, но от своей дочки Харпер:
Тина Канделаки озвучила список книг на майские праздники: Уверенно шагаю навстречу выходным и праздникам. Из интересного беру с собой почитать: «Будь здоров, школяр», «Свидание с Бонапартом» и «Глоток свободы» Окуджавы, «Время больших ожиданий» Паустовского, «Анна Каренина» Толстого».
А отпуск супругов Елены Кулецкой и Стаса Романовского уже закончился: «Батарейка заряжена на 100%! Пора домой зацеловывать нашу Бусю. Все-таки 1 + 1 хорошо. А когда 1 + 1 = 3 это прекрасно! Это мы вам, как 3.5 говорим».
Юлия Снигирь занялась фитнесом к сезону бикини. А и без того худая Кортни Кардашьян призналась, что села на специальную диету:
Шэрон Стоун заявила, что ей очень лестно, что журнал People признал ее «Легендой» в специальном номере, названном «Самые красивые женщины».
Полина Диброва сообщила, что сегодня в ее семье двойной праздник: «Ровно 9 лет назад в солнечный весенний день мы с Димой венчались. Ровно 4 года назад в солнечный весенний день мы крестили в Храме Перхушково нашего Федю».
Симона Юнусова показала, как ловко ее внучка Алиса умеет включать микроволновку, чтобы приготовить в ней плавленый сыр:
А Кети Топурия выложила забавное видео, на котором ее дочка Оливия читает маленькое стихотворение про ежика в честь дня рождения своего папы Льва Гейхмана:
Фото: Instagram
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