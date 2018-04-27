26 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Альбина Джанабаева пожелала всем хорошего настроения: «Привет дорогие! Сегодня в Москве дождь, а хочется яркости и солнца! Поэтому всем отличного настроения), и все цветы мира».

Виктория Бекхэм тоже получила записку, но от своей дочки Харпер:

Тина Канделаки озвучила список книг на майские праздники: Уверенно шагаю навстречу выходным и праздникам. Из интересного беру с собой почитать: «Будь здоров, школяр», «Свидание с Бонапартом» и «Глоток свободы» Окуджавы, «Время больших ожиданий» Паустовского, « Анна Каренина » Толстого».

А отпуск супругов Елены Кулецкой и Стаса Романовского уже закончился: «Батарейка заряжена на 100%! Пора домой зацеловывать нашу Бусю. Все-таки 1 + 1 хорошо. А когда 1 + 1 = 3 это прекрасно! Это мы вам, как 3.5 говорим».

Шэрон Стоун заявила, что ей очень лестно, что журнал People признал ее «Легендой» в специальном номере, названном «Самые красивые женщины».

Полина Диброва сообщила, что сегодня в ее семье двойной праздник: « Ровно 9 лет назад в солнечный весенний день мы с Димой венчались. Ровно 4 года назад в солнечный весенний день мы крестили в Храме Перхушково нашего Федю».

Симона Юнусова показала, как ловко ее внучка Алиса умеет включать микроволновку, чтобы приготовить в ней плавленый сыр:

А Кети Топурия выложила забавное видео, на котором ее дочка Оливия читает маленькое стихотворение про ежика в честь дня рождения своего папы Льва Гейхмана

Фото: Instagram