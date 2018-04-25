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24 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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24 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Наталья Водянова и ее семейство искупались вместе: «Вечеринкаджакузи многодетной мамы))) Спасибо за этот незабываемый отдых для меня, моих детей и их друзей, а также моих друзей и их детей».
Эвелина Бледанс поделилась фотографией с сыном: «Только на фотке увидела, что не только оделась в тон с Семикиным нарядом, но и брошку прям в ряд с эмблемкой прикрепила. А ведь я одевалась к его парадному наряду, а этот был для удобства. И так всегда! А если это с мужчиной? Любовь?! #бледанс #семенсемин #мамасын #сыномам #familylook».
Гном Гномыч похвастался шпагатом: «Хорошо стою».
Светлана Бондарчук зажигает как в юности: «Московские белые ночи на Большой Дмитровке с друзьями».
Стас Костюшкин показал Елку без макияжа: «Встреча с этим прекрасным человеком, всегда невероятный заряд добром и духовностью».
Моника Беллуччи похвасталась обложкой. Любовь Толкалина нашла нефть:
Денис Клявер показал семейное фото: «Тот редкий случай когда и мама, и папа вместе приехали за малым в садик». Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм признались друг другу в любви. Энрике Иглесиас показал «мужское фото» с младенцами, а Анна Хилькевич — с дочкой: «Я не могу)) Я должна поделиться с вами этой мордашкой))))) и оставить это здесь».
А Ангелина Вовк поделилась трогательной историей о журавлиной верности:
Фото: instagram
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