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20 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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20 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Юсиф Эйвазов примерил новый образ, а Анита Цой показала необычную бьюти-процедуру.
Денис Клявер показал фото со старшим сыном: «На день в Питер и обратно в Москву. Обнять старшего, поцеловать мамочку❤️. После концерта еду в аэропорт, разглядываю фотографию и вижу в Тимке @timklyaver себя. Непередаваемое ощущение🙌Да. Вырос мальчик))».
Дочка Жасмин приняла участие в модном показе.
Мама Тимати опубликовала забавное видео с внучкой Алисой: «Вы нас не ждали? А мы, как настоящие девчонки после трудовой недели, пустились во все тяжкие! Наряды и танцы, танцы и наряды… Пятница же! 💃🏿💍💄💅🏾👗🌪🔥😉».
Александр Ревва, Зара и другие звезды поздравили с юбилеем звезду отечественного хоккея Вячеслава Фетисова.
Известный рэпер Баста сегодня также отмечает день рождения, а в своих Instagram его поздравили Паулина Андреева, Ольга Бузова и другие звезды.
Игорь Верник рассказал, как уронил тумбу во время открытия ММКФ: «История о том, как упала тумба или Кто сказал что на киноцеремониях нет места для живых ярких искренних эмоций!».
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